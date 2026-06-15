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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Herói de Cabo Verde, Vozinha bate 1 milhão de seguidores e agradece apoio brasileiro

Cabo Verde
Espanha x Cabo Verde
Copa do Mundo
Vozinha

Goleiro que brilhou no empate histórico contra a Espanha viu suas redes sociais explodirem após pedido de Casimiro Miguel durante a transmissão da partida

O empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha, na estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026, rendeu mais do que um resultado histórico para os Tubarões Azuis.

Principal destaque da partida, o goleiro Vozinha alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e fez questão de agradecer o carinho recebido dos brasileiros.

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  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Atuação de destaque

    Após a atuação que garantiu o 0 a 0 diante de uma das favoritas ao título, o arqueiro cabo-verdiano celebrou o crescimento impressionante nas redes sociais. Em entrevista à CazéTV, ele revelou surpresa com os números alcançados em poucas horas.

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    "Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isso é louco, isso é louco. Muito obrigado, sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para a Copa. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos sentindo esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer!", afirmou.

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    1 milhão de seguidores

    O salto no número de seguidores aconteceu durante a transmissão do confronto pelo Grupo H. Impressionado com a atuação do goleiro, Casimiro Miguel incentivou os espectadores a seguirem o perfil de Vozinha nas redes sociais. Em questão de minutos, o cabo-verdiano ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores.

    A performance diante da Espanha transformou o goleiro em um dos personagens mais comentados da primeira rodada da Copa do Mundo. Com defesas decisivas, Vozinha foi fundamental para que Cabo Verde conquistasse um ponto histórico em sua estreia no torneio.

    O camisa 1 volta a campo no próximo domingo (21), quando Cabo Verde enfrenta o Uruguai pela segunda rodada do Grupo H. A partida está marcada para as 19h (de Brasília).

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