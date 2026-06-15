Herói de Cabo Verde, Vozinha bate 1 milhão de seguidores e agradece apoio brasileiro

O salto no número de seguidores aconteceu durante a transmissão do confronto pelo Grupo H. Impressionado com a atuação do goleiro, Casimiro Miguel incentivou os espectadores a seguirem o perfil de Vozinha nas redes sociais. Em questão de minutos, o cabo-verdiano ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores.

A performance diante da Espanha transformou o goleiro em um dos personagens mais comentados da primeira rodada da Copa do Mundo. Com defesas decisivas, Vozinha foi fundamental para que Cabo Verde conquistasse um ponto histórico em sua estreia no torneio.

O camisa 1 volta a campo no próximo domingo (21), quando Cabo Verde enfrenta o Uruguai pela segunda rodada do Grupo H. A partida está marcada para as 19h (de Brasília).