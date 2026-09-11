O Como 1907 marcou sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA com uma contundente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe de Cesc Fabregas teve uma atuação dominante, com o alvo Martin Baturina abrindo o placar aos 15 minutos para marcar o primeiro gol europeu da história do Como.

Tasos Douvikas ampliou após assistência de Baturina, antes de Assane Diao fazer 3 a 0 no segundo tempo.

Embora Eredin Maksimovic tenha diminuído para o Leipzig, Maximo Perrone aproveitou passe de Nico Paz aos 90 minutos para completar a goleada.