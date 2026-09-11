Jonathan Moscrop
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Herdeiro de Modric dá fora no United! Baturina deita e rola, e Como, de Fabregas, atropela o Leipzig em estreia europeia
Baturina lidera a estreia europeia dos sonhos do Como
O Como 1907 marcou sua estreia na Liga dos Campeões da UEFA com uma contundente vitória por 4 a 1 sobre o RB Leipzig. A equipe de Cesc Fabregas teve uma atuação dominante, com o alvo Martin Baturina abrindo o placar aos 15 minutos para marcar o primeiro gol europeu da história do Como.
Tasos Douvikas ampliou após assistência de Baturina, antes de Assane Diao fazer 3 a 0 no segundo tempo.
Embora Eredin Maksimovic tenha diminuído para o Leipzig, Maximo Perrone aproveitou passe de Nico Paz aos 90 minutos para completar a goleada.
- IPA Sport
Herdeiro de Modric recebe o prêmio de melhor em campo
A atuação de Baturina como armador rendeu elogios do Grupo de Observadores Técnicos da Uefa, que nomeou o internacional croata como o Jogador da Partida. Frequentemente comparado a Luka Modric por sua movimentação inteligente e consciência espacial, o jogador de 23 anos dominou a batalha no meio-campo durante toda a partida.
Falando à Uefa após o jogo, Baturina minimizou a ocasião e insistiu que o elenco de Fabregas encarou sua estreia europeia com total tranquilidade.
"É uma sensação incrível marcar meu primeiro gol na Champions League pelo Como, mas isso se deve ao time inteiro", disse Baturina. "Mostramos grande intensidade em campo. Nos preparamos para a partida como para qualquer outro jogo e não queríamos que a atmosfera nos afetasse."
Meio-campista mira a classificação na fase de liga
Refletindo mais sobre seu gol histórico em entrevista à CBS Sports Golazo, Baturina falou sobre o peso emocional de marcar o primeiro gol do Como na competição. Quando foi perguntado sobre as ambições da equipe, ele enfatizou a importância de adotar uma abordagem pragmática para se classificar ao mata-mata.
Ele observou que se adaptar a adversários diversos será essencial para o time italiano.
"É uma sensação linda, estou muito orgulhoso de mim mesmo e de todo o time", afirmou Baturina. "Você nunca sabe o que acontece na Champions League, joga contra estilos diferentes o tempo todo. Só temos que pensar jogo a jogo, tentar vencer o máximo possível e tentar sair do grupo."
- AFP
Como voltar as atenções para a Serie A
Depois de se apresentar em grande estilo no cenário continental, o Como agora volta suas atenções para os compromissos domésticos. A equipe italiana retorna à ação na Serie A na segunda-feira, quando recebe o Parma no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Baturina segue focado em manter esse momento em todas as competições após celebrar uma estreia memorável.
"Estou muito feliz e orgulhoso por termos vencido nossa primeira partida de Champions League na história", acrescentou Baturina. "Tenho certeza de que toda a cidade também está muito feliz, e agora podemos comemorar."
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