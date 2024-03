Como Harry Kane vem construindo uma temporada histórica mesmo com os problemas do Bayern

O atacante pode não conquistar nenhum troféu em sua primeira temporada na Baviera - mas seus números já estão entre os melhores que a Europa já viu

Harry Kane foi ridicularizado nas redes sociais após sua estreia pelo Bayern de Munique. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo da Supercopa da Alemanha, teve três toques na bola e nenhuma oportunidade clara de gol. O RB Leipzig derrotou o Bayern naquele dia por 3 a 0.

Sim, o Leipzig é uma boa equipe. Sim, Kane estava no país há menos de 72 horas. Ainda assim, pareceu um golpe bem cruel do destino que o capitão da Inglaterra tivesse, enfim, a chance de se juntar ao único clube de destaque no mundo que é favorito domesticamente a tudo que disputa - e perder uma final logo em sua primeira partida.

O resultado, é claro, não foi culpa de Kane. O Bayern estava perdendo por 2 a 0 quando ele entrou em campo, e o pênalti convertido por Dani Olmo, aos 23 da etapa final também pouco teve a ver com o ex-jogador do Tottenham. Ainda assim, serviu como justificativa para parte da internet fazer seu trabalho de zoação.

Desde então, o Bayern tem sido assolado por lesões, falta de sorte e más atuações. Mas, entre tudo isso, Kane é o único jogador que talvez se salve. Até o momento, ele marcou 30 gols na Bundesliga e mais seis na Liga dos Campeões, além de ter ultrapassado a casa dos dois dígitos em assistências.

Nós não podemos impedir ou acabar com os memes, mas Kane está construindo uma das grandes temporadas de um atacante na Europa - e deve ser celebrado por isso.