Hansi Flick revela as instruções que deu no intervalo e que desencadearam a goleada do Barcelona contra o Newcastle

Em declarações à imprensa, Flick revelou os ajustes táticos exatos exigidos no vestiário que transformaram o desempenho da equipe. O técnico explicou sua intervenção decisiva: “Jogamos de forma muito direta no primeiro tempo. Eles são bons no contra-ataque e nós não estávamos indo bem. Conseguimos controlar melhor o jogo no segundo tempo.

“O primeiro tempo foi muito difícil. Sabíamos que eles iriam pressionar. Marcamos dois gols, mas tivemos muitos altos e baixos. Chegamos a 3 a 2 e, no intervalo, disse aos jogadores que estávamos sempre avançando. Disse a eles que precisávamos pressioná-los, depois controlar a bola e chegar por trás deles sempre que possível. E funcionou bem.”