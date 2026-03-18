AFP
Traduzido por
Hansi Flick revela as instruções que deu no intervalo e que desencadearam a goleada do Barcelona contra o Newcastle
Um primeiro tempo caótico antes do domínio catalão
A partida começou frenética. Raphinha abriu o placar aos seis minutos, mas Anthony Elanga empatou aos 15. Marc Bernal rapidamente devolveu a vantagem ao gigante catalão, mas Elanga voltou a marcar, deixando o placar em 2 a 2. Pouco antes do intervalo, um pênalti convertido por Lamine Yamal deu aos anfitriões uma vantagem de 3 a 2. Embora a disputa estivesse bastante equilibrada no placar agregado e houvesse pouca diferença entre as duas equipes no intervalo, o segundo tempo foi de domínio total do Barça. Fermin Lopez marcou aos 51 minutos, seguido por dois gols rápidos de Robert Lewandowski aos 56 e 61 minutos. Raphinha completou então sua dupla aos 72 minutos, selando uma espetacular vitória por 7 a 2 e um triunfo por 8 a 3 no placar agregado.
O segredo da recuperação no segundo tempo
Em declarações à imprensa, Flick revelou os ajustes táticos exatos exigidos no vestiário que transformaram o desempenho da equipe. O técnico explicou sua intervenção decisiva: “Jogamos de forma muito direta no primeiro tempo. Eles são bons no contra-ataque e nós não estávamos indo bem. Conseguimos controlar melhor o jogo no segundo tempo.
“O primeiro tempo foi muito difícil. Sabíamos que eles iriam pressionar. Marcamos dois gols, mas tivemos muitos altos e baixos. Chegamos a 3 a 2 e, no intervalo, disse aos jogadores que estávamos sempre avançando. Disse a eles que precisávamos pressioná-los, depois controlar a bola e chegar por trás deles sempre que possível. E funcionou bem.”
Elogios a Lewandowski e o orgulho da La Masia
O técnico alemão também destacou a importância do seu experiente atacante, Lewandowski, que bateu o recorde de Lionel Messi ao marcar contra seu 41º adversário diferente na Liga dos Campeões.
“Não tem sido uma situação fácil, porque ele e Ferran Torres são avaliados pelos gols”, observou Flick. “Estou feliz que ele tenha marcado novamente. Fico contente que ele tenha marcado na Liga dos Campeões. Temos muitos jogadores muito importantes para nós. Ele tem experiência e é um grande artilheiro.”
Com foco na LaLiga e no Atlético de Madrid
O Barcelona volta agora a concentrar-se na La Liga, onde ocupa confortavelmente a liderança. O time recebe o Rayo Vallecano neste fim de semana, antes de enfrentar o Atlético de Madrid no dia 4 de abril. A equipe de Diego Simeone será também seu próximo adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões, com a primeira partida a ser disputada poucos dias após o confronto no campeonato nacional.
“A próxima fase será muito difícil”, alertou Flick. “Temos que ir passo a passo, jogo a jogo. Foi o que fizemos na temporada passada e é o que vamos tentar fazer nesta.”
Publicidade