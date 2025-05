Hall da Fama - Ronaldo Fenômeno, a estrela que mudou o futebol dentro e fora de campo

Ronaldo, mais que um jogador, foi um ícone: todos conseguem descrever as imagens do 'Fenômeno', símbolo de superação e resiliência

Preencher o nosso Hall da Fama com os jogadores mais lendários de todos os tempos nos coloca diante de uma escolha difícil entre os craques que iluminaram o cenário do futebol ao longo de seus primeiros 150 anos – aproximadamente. E assim, sem desmerecer as outras estrelas da história, decidimos começar pelo ícone que marcou o final do último milênio e o início do novo: Ronaldo.

A carreira de Ronaldo tem uma particularidade que a distingue das demais: todos os amantes do futebol, até mesmo os menos apaixonados, saberiam descrever as imagens mais significativas do percurso profissional do "Fenômeno".

O incrível gol na final em Mônaco contra a Lazio, o slalom entre os defensores do Compostela, a Copa do Mundo levantada com um penteado nada normal, mas também o "crac" no joelho no Estádio Olímpico e a tristemente famosa foto na escada do avião que trouxe a seleção de volta ao país após a Copa da França de 1998. Cinco imagens — as primeiras que vieram à mente — de uma carreira repleta de momentos épicos, inesquecíveis e, sobretudo, icônicos.

Porque Ronaldo, talvez ainda antes de ser o grande jogador que foi, foi um colosso. O ícone de um futebol que num instante se transformou, mudando sua fisionomia num relâmpago tanto no plano técnico-atlético quanto no econômico: uma transformação guiada de certa forma justamente pelo garoto que cresceu em Bento Ribeiro, entre ruas cheias de poeira e vida.