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Lineker All Of FameGetty Images
Paolo Camedda
Traduzido por

Hall da Fama XVII - Gary Lineker, o "Cavalheiro do gol" que fez da antecipação a sua arte

G. Lineker
Especiais e Opinião
Hall of Fame
Inglaterra
Everton
Leicester
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Barcelona

Enxurradas de gols por onde passou, a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 1986, no México, e uma carreira sem cartões: Gary Lineker entra para o Hall da Fama

Às vezes, a arte de um número um consiste em saber esconder a própria arte. Em fazer parecer natural aquilo que natural não é, simples aquilo que para os outros é tremendamente complicado. Gary Lineker pertencia a essa categoria de campeões: nenhum gesto supérfluo, nenhuma concessão à estética como fim em si mesma, nunca acima do tom. Para se destacar, bastavam-lhe poucos metros, muitas vezes poucos segundos, às vezes um único toque.


Seu talento vivia sobretudo naquilo que acontecia antes de a bola chegar até ele. Lineker observava, intuía, se movia. Enquanto os outros reagiam à jogada, ele parecia já ter lido seus desdobramentos. Tinha o segredo dos grandes atacantes de área: uma espécie de relógio interior que corria alguns segundos à frente do dos outros. Uma qualidade difícil de medir e ainda mais difícil de ensinar.


Na Antiguidade, a teriam definido como “ars celare artem”, ou seja, “a arte de esconder a arte”, um conceito caro a Quintiliano. Lineker fez disso quase uma filosofia futebolística. Não tinha a potência devastadora dos grandes centroavantes nem o repertório acrobático dos virtuosos, não gostava de driblar meio time e raramente buscava o gol impossível. Fazia algo aparentemente mais elementar: chegava onde a bola iria chegar. Antes do defensor. Antes do goleiro. Algumas vezes, até antes de um companheiro decidir tocá-la para ele.


Por sua correção e pelo estilo com que interpretava o papel de centroavante, ganharia o apelido de “Cavalheiro do gol”. Em vez de brigar com os defensores, procurava sempre se antecipar a eles.


E fazia muitos gols: em seu país, na Espanha e até no último e exótico capítulo da carreira, no Japão. Fez isso com a camisa da Inglaterra, sobretudo quando o palco ficava maior e as pernas dos outros começavam a pesar. Seis gols no México 86, quatro na Itália 90: 10 no total em Copas do Mundo, uma marca que nenhum inglês havia alcançado antes dele.


  • O FILHO DO FRUTEIRO

    Antes de o mundo aprender a conhecer aquele rosto de eterno bom moço e aquela comemoração quase sempre comedida, Gary Winston Lineker era apenas o filho de um verdureiro de Leicester. Nascido em 30 de novembro de 1960, ele cresceu ajudando o pai, Barry, no mercado da cidade e dividindo suas paixões entre dois esportes profundamente ingleses: o futebol e o críquete. 


    Tanto que, por algum tempo, não era nada óbvio qual das duas modalidades deveria se tornar seu futuro. “Tive uma infância feliz e tranquila”, contaria muitos anos depois ao ‘The Observer’.  “Dos 11 aos 16 anos - acrescentaria em entrevista ao 'The Independent' - pensei que teria mais chances no críquete do que no futebol”.


    O pai se levanta às quatro da manhã para chegar ao mercado atacadista. Ali compra frutas para revendê-las durante o dia no Leicester Market e, à noite, volta para casa para cuidar das contas. Mas a lembrança mais nítida da infância de Lineker é outra: ele jogando bola no jardim de casa. “Minha vida - explicaria ainda ao ‘The Observer’ - sempre foi dominada pelo esporte”.


    Ainda assim, na escola havia quem duvidasse de que Gary realmente pudesse ter esse futuro. Ele não tinha o físico de um predestinado e, quando decidiu apostar no futebol, alguns professores sugeriram que pensasse em uma profissão mais segura. 


    Felizmente, o Leicester viu algo que os outros não viam. O clube o recebeu em suas categorias de base em 1976. Lineker ainda tinha 15 anos, era magro, leve, muito longe do atacante que aterrorizaria as defesas de metade do mundo. Mas já possuía aquilo que nenhuma academia poderia lhe dar: a noção de espaço e de tempo.


    No boletim do seu diploma, que ele concluiu em 1977, alguns professores anotaram que “o garoto se concentra demais no futebol” e que, por isso, “nunca vai ganhar a vida”. É um daqueles enganos com os quais a história do esporte é generosa: juízos aparentemente razoáveis destinados a se tornarem magnificamente errados.


    Quem percebeu suas qualidades no futebol, sobretudo, foi Jock Wallace, que alguns anos mais tarde o faria estrear no time principal. “Ninguém imaginava o que havia dentro daquele garoto – diria o técnico escocês ao ‘El País’ em 1986 -. Ele não se destacava, você podia olhar para ele o quanto quisesse e ele não se destacava de jeito nenhum. Mas eu sabia que havia algo: ali dentro havia um goleador”.


    A estreia no time principal acontece no dia de Ano-Novo de 1979, contra o Oldham Athletic. O início não teve nada de fulminante: Lineker precisou esperar, crescer, ganhar força e conquistar seu espaço. Quando conseguiu, porém, começou a marcar com a regularidade que se tornaria sua marca registrada. Contribuiu para o retorno do Leicester à primeira divisão e, temporada após temporada, o garoto do mercado da cidade se transformou no ídolo de Filbert Street.


    Na temporada 1983/84, marcou 22 gols no campeonato. No ano seguinte, chegou a 24 e venceu a artilharia da First Division ao lado de Kerry Dixon. Nascia uma estrela. Leicester começou a ficar pequeno para ele. Seu talento exigia um palco maior.


    Quando, no verão de 1985, deixou os Foxes, o saldo era de 103 gols em 216 jogos no total em sete temporadas, quatro disputadas na Second Division e três na First Division. Quem levou a melhor por seus direitos foi o Everton. Os Toffees eram os atuais campeões ingleses e investiram cerca de 800 mil libras, correspondentes a pouco menos de um milhão de euros, para lhe confiar a missão de herdar os gols de Andy Gray. Lineker respondeu da única forma que conhecia. Marcando.


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  • UM ANO PARA FICAR GRANDE

    No Liverpool, basta uma temporada para deixar uma marca que muitos jogadores não conseguem deixar em uma carreira inteira. Marca 40 gols em 57 jogos no total, 30 deles no campeonato, e conquista pelo segundo ano consecutivo o título de artilheiro inglês. O Everton termina em segundo na First Division e perde a final da FA Cup para o Liverpool, mas Lineker já havia superado definitivamente os limites da província.


    O paradoxo é que a temporada mais prolífica de sua carreira inglesa não lhe rende nenhum troféu. Mas lhe entrega algo talvez ainda mais importante: um lugar entre os grandes atacantes europeus.

    Enquanto isso, Lineker também havia começado a conquistar a Inglaterra. A estreia na seleção foi em 26 de maio de 1984, quando Bobby Robson o coloca em campo contra a Escócia, em Hampden Park. Ele tem 23 anos e não traz no currículo o percurso internacional de um predestinado: até a camisa dos Três Leões ele precisa conquistar passo a passo.


    O primeiro gol chega no ano seguinte e, com a explosão entre Leicester e Everton, também cresce seu peso no time de Robson. Lineker chega assim ao verão de 1986 não mais como alternativa, mas como centroavante sobre o qual a Inglaterra pode construir suas ambições. Aos 25 anos, está no auge de seu amadurecimento futebolístico. Falta apenas um palco grande o suficiente para mostrar ao mundo aquilo que a Inglaterra já havia começado a descobrir. Esse palco é a Copa do Mundo de 1986, o torneio que mudará para sempre sua dimensão internacional.


    Mesmo assim, no México a aventura dos Três Leões não começa sob os melhores presságios. Lineker chega à competição com um antebraço fraturado e o time de Robson larga mal: derrota para Portugal, empate sem gols com Marrocos. Depois de dois jogos, os ingleses têm um ponto, nenhum gol marcado e há o risco concreto de uma eliminação precoce.


    Para se classificar, é preciso bater a Polônia. Lineker precisa de apenas 34 minutos. Primeiro, aproveita uma bola de Gary Stevens e se antecipa ao goleiro. Depois, transforma em gol um cruzamento rasteiro de Steve Hodge. Por fim, aproveita uma saída imperfeita de Józef Mlynarczyk e completa o hat-trick que leva a Inglaterra às oitavas de final. Os 3 gols, todos marcados em um só tempo, o colocam entre os protagonistas da competição.


    Anos depois, Lineker escolheria justamente aquele hat-trick como o momento mais bonito de suas duas Copas do Mundo. “Não porque tenham sido grandes gols - esclareceria ao ‘Fifa.com’ -. Não acho que algum dos meus jamais tenha sido”.


    A modéstia, aliás, era uma das grandes virtudes de Lineker. Até ao recordar sua própria arte, ele mesmo continuava a escondê-la. Naquele torneio, ele ainda marca mais: 2 gols contra o Paraguai nas oitavas, levando o total a 5 gols em 2 partidas. Nas quartas, porém, quem espera a Inglaterra é a Argentina. E quem espera Lineker é a história.


  • Gary se curva a Maradona

    22 de junho de 1986, Estádio Azteca, na Cidade do México. Há jogos que pertencem ao calendário e outros que, em certo momento, deixam de ter uma data. Argentina x Inglaterra é um deles.


    Bastam quatro minutos para Maradona entregar ao futebol duas imagens destinadas à eternidade e quase inconciliáveis entre si. Primeiro, engana Peter Shilton com aquilo que ele próprio batizará de ‘la mano de Dios’. Depois, assina sua obra-prima, ‘el gol del siglo’: Diego parte do próprio campo e transforma onze segundos em uma obra de arte: mais de cinquenta metros, cinco adversários driblados, Shilton incluído, e a bola na meta vazia. 


    Do engano ao sublime. Um concentrado do ‘diez’ que fará o Mundo se apaixonar e que vai buscar aquela Copa do Mundo. E Lineker? Assiste a tudo isso do outro lado do campo sem poder fazer muita coisa. Anos depois, confessará à Fifa.com: “Pela primeira vez na minha carreira tive vontade de aplaudir o gol de um adversário”.


    Mas aquela tarde não termina com o hat-trick do camisa 10 argentino. A cinco minutos do fim, John Barnes, com quem Gary havia desenvolvido um grande entrosamento, escapa pela esquerda e coloca a bola no segundo pau. Lineker faz o que sempre fez: chega. Cabeçada, 2 a 1. Pouco depois, Barnes constrói uma jogada quase idêntica e, por um instante, parece que a história pode conceder à Inglaterra uma última chance. O artilheiro do Everton se atira novamente na bola cruzada, mas desta vez não basta.


    A Argentina avança. Maradona fica com a Copa do Mundo. Mas há glória também para Lineker: graças àquele gol contra a Albiceleste, Gary termina como artilheiro da Copa do Mundo, o primeiro inglês a conseguir isso, e conquista a Chuteira de Ouro. É a resposta definitiva dada a quem, anos antes, duvidava do futuro no futebol daquele garoto de físico franzino. Como sempre, em silêncio, sem grande alarde.


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  • Lineker no Barcelona

    Quando a Copa do Mundo do México termina, o Barcelona já o espera. Terry Venables, inglês como ele, o quer no Camp Nou e o clube catalão investe cerca de 2,8 milhões de libras, mais de 3 milhões de euros atuais, para levá-lo à Espanha.


    Mudam a língua, o clima, o futebol. Não muda o hábito de Lineker. Na primeira temporada na Catalunha, ele marca 21 gols no total e, sobretudo, faz três na partida que, em Barcelona, vale mais do que as outras. Em 31 de janeiro de 1987, o ‘Clásico’ contra o Real Madrid é disputado no Camp Nou. Lineker marca três vezes e o Barça vence por 3 a 2. Uma atuação que lhe garante para sempre um lugar na história blaugrana.


    O casamento com o Barcelona durará três temporadas. O título de La Liga não virá, mas Lineker erguerá uma Copa do Rei em 1988 e a Recopa Europeia em 1989. O balanço geral será de 52 gols em 138 partidas oficiais.


    Depois, o vento muda. Johan Cruijff assume o Barça e o redesenha de acordo com sua filosofia de futebol. Lineker também passa a ser utilizado pela ponta, longe do gol e daqueles espaços em que seu senso de antecipação fazia a diferença. 


    Ele continua marcando, mas entende que seu lugar, a essa altura, é em outro lugar. Assim, no verão de 1989, para Lineker simplesmente chegou a hora de voltar para casa.


  • Itália '90 e a FA Cup no templo de Wembley

    À sua espera estava novamente Terry Venables, desta vez no comando do Tottenham. E Lineker retomou a história de onde havia parado: 24 gols na primeira temporada do campeonato e mais um título de artilheiro.


    Mas, no meio da sua segunda vida inglesa, estava a sua segunda Copa do Mundo. Itália '90 foi diferente do México. Lineker já não era mais a surpresa que surgia em cena: era o centroavante experiente de uma Inglaterra que começava a realmente acreditar que poderia ir até o fim. 


    Marcou contra a Irlanda na fase de grupos, no Sant'Elia, em Cagliari. Justamente aquela partida também lhe deu o episódio mais constrangedor da sua carreira. Vítima de um problema intestinal, no segundo tempo foi obrigado a defecar em campo. Anos depois, contaria isso com a habitual autoironia: “Tentei entrar em um adversário, fiz força demais, relaxei e... mhhhhhh! Depois do acontecido, tive uma liberdade de movimento como nunca havia tido durante uma partida. Nunca tinha visto os defensores me marcarem de tão longe!”.


    Superado também aquele imprevisto, o artilheiro da Copa de 86 marcou dois pênaltis contra Camarões nas quartas de final. Na semifinal, em Turim, o adversário era a Alemanha Ocidental. Os alemães abriram o placar com Andreas Brehme. Lineker empatou a dez minutos do fim. O jogo foi para a prorrogação, depois para os pênaltis. 


    Stuart Pearce e Chris Waddle erraram. A Inglaterra parou a onze metros da final, e seu artilheiro em 4 gols. O sonho de ser mais uma vez o rei dos artilheiros do torneio escapou, mas aqueles 10 gols o tornaram o primeiro inglês a alcançar dois dígitos em Copas do Mundo.


    Dessa derrota nasceria uma das frases mais célebres já ditas sobre o futebol: “O futebol é um jogo simples: vinte e dois homens correm atrás de uma bola por 90 minutos e no fim os alemães vencem”.


    Uma frase que virou proverbal. Afinal, os melhores aforismos muitas vezes precisam de uma ferida para se tornarem universais.


    Um ano depois, finalmente chegou um título em casa. O Tottenham chegou à final da FA Cup contra o Nottingham Forest e, no templo de Wembley, venceu por 2 a 1 após a prorrogação. Para Lineker, que não marcou na final e ainda viu um pênalti seu ser defendido, foi o fim de um sortilégio. Pela primeira vez, não precisou ser ele a escrever a última linha. Às vezes, para vencer, basta simplesmente estar lá.


    No ano seguinte, também chegou ao fim a sua história com a Inglaterra. Lineker foi para a Euro 92 a um gol do recordista Bobby Charlton. Na última partida da fase de grupos contra a Suécia, com os Três Leões ainda na briga pela classificação, Graham Taylor o substituiu no segundo tempo. 


    Gary deixou o campo sem saber que nunca mais vestiria aquela camisa. A perseguição a Charlton terminou ali: 48 gols em 80 jogos. Um número que ainda hoje o coloca na quarta posição entre os maiores artilheiros da história da Inglaterra.


  • A ÚLTIMA VIAGEM

    Em 1992, aos 31 anos, Lineker escolhe um destino que, para um grande jogador europeu naquela época, tinha sabor de desconhecido: o Japão. O atacante de Leicester assina com o Nagoya Grampus Eight e se torna um dos rostos internacionais chamados para acompanhar o nascimento da J-League.


    O físico, porém, começa a cobrar seu preço. As lesões limitam seu último capítulo e, em 1994, aos 33 anos, depois de 23 partidas e 9 gols, chega o momento de parar. Lineker deixa o futebol depois de quase 650 jogos entre clubes e Inglaterra e mais de 300 gols.


    Além dos gols, dos títulos de artilheiro e dos sucessos mais marcantes, hoje ele costuma ser lembrado por um número que talvez o descreva melhor do que todos os outros.


    Esse número é o zero: zero cartões vermelhos, zero cartões amarelos. Em toda uma carreira profissional. Um recorde quase irreal para um atacante que passou quinze anos entre os defensores adversários, mas que conta bem o futebol de Gary Lineker. 


    O artilheiro de Leicester construiu toda a carreira sobre uma pequena vantagem: poucos metros, poucos segundos. O suficiente para se antecipar aos adversários, às vezes até aos próprios companheiros, e marcar gol. Sua arte.