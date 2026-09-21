Hall da Fama XVII - Gary Lineker, o "Cavalheiro do gol" que fez da antecipação a sua arte

Às vezes, a arte de um número um consiste em saber esconder a própria arte. Em fazer parecer natural aquilo que natural não é, simples aquilo que para os outros é tremendamente complicado. Gary Lineker pertencia a essa categoria de campeões: nenhum gesto supérfluo, nenhuma concessão à estética como fim em si mesma, nunca acima do tom. Para se destacar, bastavam-lhe poucos metros, muitas vezes poucos segundos, às vezes um único toque.
Seu talento vivia sobretudo naquilo que acontecia antes de a bola chegar até ele. Lineker observava, intuía, se movia. Enquanto os outros reagiam à jogada, ele parecia já ter lido seus desdobramentos. Tinha o segredo dos grandes atacantes de área: uma espécie de relógio interior que corria alguns segundos à frente do dos outros. Uma qualidade difícil de medir e ainda mais difícil de ensinar.
Na Antiguidade, a teriam definido como “ars celare artem”, ou seja, “a arte de esconder a arte”, um conceito caro a Quintiliano. Lineker fez disso quase uma filosofia futebolística. Não tinha a potência devastadora dos grandes centroavantes nem o repertório acrobático dos virtuosos, não gostava de driblar meio time e raramente buscava o gol impossível. Fazia algo aparentemente mais elementar: chegava onde a bola iria chegar. Antes do defensor. Antes do goleiro. Algumas vezes, até antes de um companheiro decidir tocá-la para ele.
Por sua correção e pelo estilo com que interpretava o papel de centroavante, ganharia o apelido de “Cavalheiro do gol”. Em vez de brigar com os defensores, procurava sempre se antecipar a eles.
E fazia muitos gols: em seu país, na Espanha e até no último e exótico capítulo da carreira, no Japão. Fez isso com a camisa da Inglaterra, sobretudo quando o palco ficava maior e as pernas dos outros começavam a pesar. Seis gols no México 86, quatro na Itália 90: 10 no total em Copas do Mundo, uma marca que nenhum inglês havia alcançado antes dele.