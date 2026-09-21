Hall da Fama XVII - Gary Lineker, o "Cavalheiro do gol" que fez da antecipação a sua arte

Antes de o mundo aprender a conhecer aquele rosto de eterno bom moço e aquela comemoração quase sempre comedida, Gary Winston Lineker era apenas o filho de um verdureiro de Leicester. Nascido em 30 de novembro de 1960, ele cresceu ajudando o pai, Barry, no mercado da cidade e dividindo suas paixões entre dois esportes profundamente ingleses: o futebol e o críquete.





Tanto que, por algum tempo, não era nada óbvio qual das duas modalidades deveria se tornar seu futuro. “Tive uma infância feliz e tranquila”, contaria muitos anos depois ao ‘The Observer’. “Dos 11 aos 16 anos - acrescentaria em entrevista ao 'The Independent' - pensei que teria mais chances no críquete do que no futebol”.





O pai se levanta às quatro da manhã para chegar ao mercado atacadista. Ali compra frutas para revendê-las durante o dia no Leicester Market e, à noite, volta para casa para cuidar das contas. Mas a lembrança mais nítida da infância de Lineker é outra: ele jogando bola no jardim de casa. “Minha vida - explicaria ainda ao ‘The Observer’ - sempre foi dominada pelo esporte”.





Ainda assim, na escola havia quem duvidasse de que Gary realmente pudesse ter esse futuro. Ele não tinha o físico de um predestinado e, quando decidiu apostar no futebol, alguns professores sugeriram que pensasse em uma profissão mais segura.





Felizmente, o Leicester viu algo que os outros não viam. O clube o recebeu em suas categorias de base em 1976. Lineker ainda tinha 15 anos, era magro, leve, muito longe do atacante que aterrorizaria as defesas de metade do mundo. Mas já possuía aquilo que nenhuma academia poderia lhe dar: a noção de espaço e de tempo.





No boletim do seu diploma, que ele concluiu em 1977, alguns professores anotaram que “o garoto se concentra demais no futebol” e que, por isso, “nunca vai ganhar a vida”. É um daqueles enganos com os quais a história do esporte é generosa: juízos aparentemente razoáveis destinados a se tornarem magnificamente errados.





Quem percebeu suas qualidades no futebol, sobretudo, foi Jock Wallace, que alguns anos mais tarde o faria estrear no time principal. “Ninguém imaginava o que havia dentro daquele garoto – diria o técnico escocês ao ‘El País’ em 1986 -. Ele não se destacava, você podia olhar para ele o quanto quisesse e ele não se destacava de jeito nenhum. Mas eu sabia que havia algo: ali dentro havia um goleador”.





A estreia no time principal acontece no dia de Ano-Novo de 1979, contra o Oldham Athletic. O início não teve nada de fulminante: Lineker precisou esperar, crescer, ganhar força e conquistar seu espaço. Quando conseguiu, porém, começou a marcar com a regularidade que se tornaria sua marca registrada. Contribuiu para o retorno do Leicester à primeira divisão e, temporada após temporada, o garoto do mercado da cidade se transformou no ídolo de Filbert Street.





Na temporada 1983/84, marcou 22 gols no campeonato. No ano seguinte, chegou a 24 e venceu a artilharia da First Division ao lado de Kerry Dixon. Nascia uma estrela. Leicester começou a ficar pequeno para ele. Seu talento exigia um palco maior.





Quando, no verão de 1985, deixou os Foxes, o saldo era de 103 gols em 216 jogos no total em sete temporadas, quatro disputadas na Second Division e três na First Division. Quem levou a melhor por seus direitos foi o Everton. Os Toffees eram os atuais campeões ingleses e investiram cerca de 800 mil libras, correspondentes a pouco menos de um milhão de euros, para lhe confiar a missão de herdar os gols de Andy Gray. Lineker respondeu da única forma que conhecia. Marcando.



