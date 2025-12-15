Hall da Fama - Único e moderno: ninguém é como Roberto Carlos, o lateral esquerdo mais poderoso da história

Quem cresceu vendo Roberto Carlos jogar não esquece. O que ele foi, o que fazia em campo, fica marcado na memória para sempre.

Já quem não acompanhou aquela época precisa aprender. Precisa aproveitar a era das redes sociais para, ao menos uma vez por dia, assistir a um vídeo dele e entender o impacto que teve no futebol.

É importante perceber que o futebol, claro, evoluiu. Mas também entender que, há 30 anos, já existiam jogadores revolucionários, modernos e incrivelmente à frente do seu tempo — talvez até mais do que hoje, em um jogo cada vez mais preso à tática, aos conceitos fixos e com menos espaço para a magia.