Achraf Hakimi, zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, será julgado por estupro. Conforme informa o jornal L’Equipe, a Câmara de Instrução do Tribunal de Apelação de Versalhes confirmou na manhã desta sexta-feira o encaminhamento do caso do jogador para julgamento perante o Tribunal Penal Departamental de Hauts-de-Seine, indeferindo o recurso com o qual a defesa havia solicitado a absolvição.





A decisão ocorre durante a Copa do Mundo, período em que Hakimi está nos Estados Unidos com a seleção marroquina e, na noite de sexta-feira, disputará a segunda partida do torneio, contra a Escócia, após o empate em 1 a 1 com o Brasil na estreia.





A investigação diz respeito a um caso ocorrido em fevereiro de 2023. De acordo com a reconstituição fornecida na época por uma fonte policial e divulgada pela mídia francesa, uma jovem – então com 24 anos, assim como o jogador – procurou uma delegacia no Val-de-Marne alegando ter sido estuprada na residência de Hakimi, para onde havia ido após conhecê-lo no Instagram. A mulher alegou ter conseguido repelir o jogador e ter sido encontrada em seguida por uma amiga, avisada por SMS.





A data do julgamento ainda não foi marcada. O jogador goza da presunção de inocência até que haja sentença definitiva.