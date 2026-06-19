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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Hakimi é levado a julgamento: “Estou ansioso; finalmente poderei falar”

A. Hakimi

Achraf Hakimi, zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, será julgado por estupro. Conforme informa o jornal L’Equipe, a Câmara de Instrução do Tribunal de Apelação de Versalhes confirmou na manhã desta sexta-feira o encaminhamento do caso do jogador para julgamento perante o Tribunal Penal Departamental de Hauts-de-Seine, indeferindo o recurso com o qual a defesa havia solicitado a absolvição.


A decisão ocorre durante a Copa do Mundo, período em que Hakimi está nos Estados Unidos com a seleção marroquina e, na noite de sexta-feira, disputará a segunda partida do torneio, contra a Escócia, após o empate em 1 a 1 com o Brasil na estreia.


A investigação diz respeito a um caso ocorrido em fevereiro de 2023. De acordo com a reconstituição fornecida na época por uma fonte policial e divulgada pela mídia francesa, uma jovem – então com 24 anos, assim como o jogador – procurou uma delegacia no Val-de-Marne alegando ter sido estuprada na residência de Hakimi, para onde havia ido após conhecê-lo no Instagram. A mulher alegou ter conseguido repelir o jogador e ter sido encontrada em seguida por uma amiga, avisada por SMS.


A data do julgamento ainda não foi marcada. O jogador goza da presunção de inocência até que haja sentença definitiva.

  • A DEFESA: TENTATIVA DE EXTORSÃO

    Hakimi havia sido indiciado e colocado sob supervisão judicial, tendo sido levado a julgamento pela primeira vez no final de fevereiro de 2026. A defesa, representada pela advogada Fanny Colin, recorreu dessa decisão, alegando que a acusação se baseia exclusivamente no depoimento da denunciante e alegando que se tratava de uma tentativa de extorsão contra seu cliente.


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  • O TWEET DE HAKIMI

    No Twitter, Hakimi comenta: “A justiça olhou nos meus olhos e me disse: ‘Se você não fosse famoso, nunca teria havido uma investigação’.”


    Optei por ficar em silêncio durante anos. Achei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na justiça permitiria que as decisões corretas fossem tomadas.


    Hoje, uma história que não é a minha está sendo contada às custas da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, tenho a sensação de ter me tornado um alvo fácil.


    Aguardo esse julgamento desde o primeiro dia. E agora o aguardo com ansiedade.


    Finalmente, poderei falar.”