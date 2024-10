Grupo de empresários articula ação coletiva para cobrar dívidas do Corinthians

Agentes de futebol buscam novas adesões ao movimento a fim de fortalecer o grupo que pretende cobrar débitos passados do clube paulista

Um grupo de empresários prepara uma ação judicial coletiva para cobrar dívidas passadas do Corinthians, como soube a GOAL. Os agentes, que ainda pedem anonimato, querem receber débitos antigos do clube envolvendo transferências de atletas no mercado da bola.

Este grupo, inclusive, busca novas adesões para ingressar com a petição no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Representantes de atletas que são credores do clube foram procurados para fazer parte do movimento.

A GOAL apurou que agentes de ao menos cinco atletas do atual elenco corintiano foram convidados a aderir ao grupo. No entanto, dois desses empresários já recusaram a proposta, sob a alegação que já ingressaram com ações em outras esferas, como a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF.

