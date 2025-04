Grêmio Prudente x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulista sub-20 2025

Equipes sub-20 estreiam no Paulista da categoria neste sábado (26); veja como acompanhar

Grêmio Prudente e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), às 15h (de Brasília), no Prudentão, pela primeira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida será transmitida de maneira ao vivo através do canal Paulistão, no Youtube (confira a programação completa).

O São Paulo estreia no Paulista Sub-20 com uma equipe jovem, formada por jogadores que foram vice-campeões da Dallas Cup Sub-19. O elenco, comandado pelo técnico André Mello, mistura promessas da Copinha com atletas em início de trajetória na categoria. O Tricolor chega com moral após conquistar a Copa São Paulo e a Copa do Brasil Sub-20.

Do outro lado, o Grêmio Prudente tenta começar bem o estadual depois de cair ainda na segunda fase de grupos em 2024. Jogando em casa, a equipe quer aproveitar o fator local e a força da torcida para surpreender o São Paulo logo na estreia e mostrar que pode brigar por uma vaga entre os classificados do Grupo 3.