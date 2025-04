Grêmio x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes sub-20 vão a campo nesta quarta-feira (23), pela sétima rodada do Brasileirão categoria; veja os detalhes

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em compromisso válido pela sétima rodada do Campeonato Brasilerio sub-20. A partida acontece no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, e possui transmissão ao vivo do canal Grêmio TV, no Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Grêmio vai a campo com a urgência de reagir no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na 18ª colocação, com apenas cinco pontos em seis jogos, o Tricolor soma uma vitória, dois empates e três derrotas até aqui. O único triunfo foi contra o Fortaleza, mas logo em seguida a equipe voltou a tropeçar diante do Juventude. Diante de um dos candidatos ao topo da tabela, o Grêmio vê o confronto como chance de iniciar uma virada na campanha e sair da incômoda zona de rebaixamento.

Já o Flamengo chega embalado e mirando o pelotão de cima da tabela. Com 10 pontos somados e ocupando a quinta posição, o Rubro-Negro vem de uma vitória fora de casa sobre o então líder Cruzeiro e defende uma sequência de quatro jogos invicto – três vitórias e um empate. Com moral elevada e em boa fase sob o comando do técnico português Nuno Campos, que estreou justamente na série invicta, os Garotos do Ninho sabem que, com um novo resultado positivo e uma combinação de resultados, podem terminar a rodada colados na liderança.