Grêmio avança em negociação por Pavón e deve pagar R$ 19 milhões ao Atlético-MG

Atacante de 28 anos vai assinar com o Tricolor gaúcho até 31 de dezembro de 2026 e já foi liberado pelo departamento médico atleticano

O Grêmio avançou nas tratativas pela contratação de Cristian Pavón nesta janela de transferências, como soube a GOAL. Os gaúchos vão desembolsar US$ 3,8 milhões (R$ 19 milhões na cotação atual) pela compra do atacante argentino no mercado da bola.

O valor será pago ao Atlético-MG de forma parcelada, e o atleta já foi liberado pelo departamento de futebol atleticano para discutir o novo contrato com o Tricolor gaúcho. A saída deve ser confirmada até esta sexta-feira (16).

O contrato de Pavón com o Grêmio será até 31 de dezembro de 2026. A chegada do argentino ao clube é um pedido do técnico Renato Portaluppi à diretoria. O treinador entende que o atleta pode ser útil na criação de jogadas.

