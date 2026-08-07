Grande faxina no Chelsea: Alonso se prepara para dispensar 16 jogadores

Depois de encerrar a temporada passada na décima colocação e de o time fracassar na classificação para as competições europeias, Xabi Alonso se vê diante de decisões decisivas para reconstruir a equipe.

Goleiros

O panorama parece claro nesta posição, na qual Alonso conta com: "Robert Sánchez, o jovem goleiro belga Mike Penders (21 anos), que retorna após um empréstimo bem-sucedido no Strasbourg, e Teddy Sharman-Lowe como terceiro goleiro".

Laterais

Na direita, o time conta com: "Reece James, Marco Ballestra, Malo Gusto", e James também pode atuar como meio-campista. O Chelsea estabeleceu o valor de 75 milhões de libras esterlinas para abrir mão de Gusto, diante do interesse do Manchester City em contratá-lo.

Já a esquerda conta com: "Jorrel Hato e Pep Chavarría, que está perto de se juntar ao elenco por 16,3 milhões de libras esterlinas".

Zaga

O Chelsea tem nove jogadores nesta posição, mas Alonso afirmou que o número ideal deve se limitar a apenas quatro ou cinco zagueiros.

Tanto "Axel Disasi" quanto "Benoît Badiashile" ficaram disponíveis para venda. Também se espera a saída de Mamadou Sarr por empréstimo.

Por outro lado, a lista principal contará com: "Maxence Lacroix, Levi Colwill, Josh Acheampong, Wesley Fofana e Tosin Adarabioyo".

O futuro do jovem argentino Aaron Anselmino segue incerto, embora a opção de emprestá-lo novamente pareça a mais provável, após suas duas experiências anteriores no Borussia Dortmund e no Strasbourg.

Meio-campo

O Chelsea estabeleceu um preço de 120 milhões de libras esterlinas para abrir mão de Enzo Fernández, que avalia seu futuro, com o clube também vendo com bons olhos sua permanência.

O meio-campo contará com: "Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Valentín Barco, Jordan Henderson e Dário Essugo".

Embora Essugo tenha sido informado anteriormente de que fazia parte dos planos do time, ele não se opõe a sair por empréstimo para conseguir minutos de jogo regulares após uma temporada afetada por lesões.

Ataque

O caso do retorno de Mykhailo Mudryk representa um dos assuntos mais complexos. O Chelsea afirma que todas as opções estão em aberto, enquanto o jogador passa por uma avaliação física após seu retorno de uma suspensão de 20 meses por comprovação do uso da substância proibida "meldonium".

Nas pontas, o time conta com: "Jamie Gittens na esquerda, Pedro Neto e Geovany Quenda na direita", enquanto "Cole Palmer e Morgan Rogers" ocupam a posição de armador, ao passo que Estêvão Willian pode jogar em todas as posições do setor ofensivo.

Já na posição de centroavante fixo, o Chelsea deseja manter apenas três atacantes, sendo eles: "João Pedro, Danny Welbeck e um terceiro atacante", e parece que Emmanuel Emega é o mais próximo de ocupar esse papel, apesar de persistir a incerteza sobre o futuro de Nicolas Jackson e Liam Delap.