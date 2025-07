Gonzalo García: como o "novo Raúl" ameaça o futuro de Endrick no Real Madrid

Prata da casa, atacante de 21 anos tem sido fundamental para o progresso do clube espanhol no Mundial de Clubes

Thibaut Courtois afirmou que sabia qual era o principal problema do Real Madrid. Ele esteve no Santiago Bernabéu, assistindo da própria área enquanto o time sofria uma dura eliminação para o Arsenal, com um placar agregado de 5 a 1 nas quartas de final da Champions League.

O problema não era a atuação imprudente de Raúl Asencio na zaga, nem o meio-campo excessivamente desequilibrado. Tampouco foi a noite apagada de Rodrygo ou as falhas defensivas de Lucas Vázquez. Na verdade, o que o Real Madrid mais sentiu falta foi de um atacante desajeitado na casa dos 30 anos que havia deixado o clube nove meses antes.

“Fizemos muitos cruzamentos, mas este ano não temos um Joselu, um centroavante nato na área”, disse Courtois após a derrota por 2 a 1 para os Gunners no jogo de volta. “Às vezes é preciso fazer uma autocrítica. Sinto que precisamos construir mais jogadas coletivas, e não depender tanto de ações individuais.”

Courtois tinha razão. O Real insistiu em cruzamentos durante toda a partida, mas o Arsenal, mesmo sem Gabriel Magalhães, soube neutralizá-los com relativa tranquilidade. O fato de o goleiro mencionar Joselu — um jogador considerado tecnicamente abaixo do padrão exigido no mais alto nível — fez com que a declaração ganhasse destaque, mas a crítica central era válida: faltava um camisa 9 de ofício.

Três meses depois, pouca coisa mudou. O time continua sendo um elenco milionário, com mais talento ofensivo do que quase qualquer outro, mas ainda sem um finalizador confiável. No entanto, em Gonzalo García, talvez tenham encontrado uma solução.

Revelado nas categorias de base do clube, ele tem sido um dos destaques do Real Madrid no Mundial de Clubes, aproveitando a ausência de Kylian Mbappé, que ficou de fora por conta de uma gastroenterite aguda. Gonzalo participou diretamente de gols em todos os jogos até as quartas de final, seja marcando ou dando assistências. A amostra ainda é pequena, mas talvez expressiva o suficiente para garantir sua permanência nos planos de Xabi Alonso — e, de quebra, poupar ao clube alguns milhões de euros.