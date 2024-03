Goleiros que ficaram mais tempo sem sofrer gol no Brasil

GOAL traz a lista atualizada dos goleiros que mais tempo ficaram sem sofrer gols na históira das quatro principais divisões do futebol nacional

O futebol brasileiro tornou-se uma escola de goleiros desde os seus primórdios. São vários os nomes que se destacaram por clubes do país e conseguiram passar por longos períodos sem sofrer gols. A GOAL fez um levantamento dos atletas que ficaram mais tempo sem ter as redes vazadas nas quatro principais divisões do país.

Os números consideram apenas jogos das quatro divisões do Brasil — Série A, Série B, Série C e Série D. Veja, abaixo, a lista feita pela GOAL com os goleiros que ficaram mais minutos sem sofrer gols: