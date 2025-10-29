Goleiro da Inter de Milão se envolve em acidente de carro que vitimou idoso de 81 anos em cadeira de rodas

Martinez foi descrito por relatos locais como “visivelmente afetado” pelo incidente. Em resposta ao evento, a Inter de Milão cancelou uma coletiva de imprensa pré-jogo marcada para a tarde de terça-feira com o treinador Cristian Chivu, que deveria falar antes do confronto da Serie A contra a Fiorentina. A decisão do clube reflete a gravidade da situação e o impacto emocional que teve sobre o jogador e a equipe. Nenhuma declaração oficial do próprio Martinez foi lançada ainda, uma vez que os processos legais e processuais ainda estão em andamento.

Martinez, goleiro espanhol nascido em Las Palmas, começou sua carreira juvenil na famosa academia La Masia do Barça, antes de se mudar para o RB Leipzig em 2020. Após uma passagem de dois anos na Alemanha, ele se juntou ao Genoa e mais tarde transferiu-se para a Inter de Milão em 2024.

O jogador de 27 anos estava previsto para ficar no banco de reservas no jogo da Inter do meio da semana contra a Fiorentina, mas sua participação agora é incerta enquanto ele se recupera emocionalmente do trágico evento. Relatos sugerem que o clube lhe oferecerá total apoio psicológico nos próximos dias.