Goleiro da Inter de Milão se envolve em acidente de carro que vitimou idoso de 81 anos em cadeira de rodas
O goleiro reserva da Inter de Milão, Josep Martinez, esteve envolvido em um acidente rodoviário fatal que ocorreu na manhã de terça-feira em Fenegro, uma pequena cidade perto do complexo de treinamento do clube em Appiano Gentile. Segundo relatos de La Repubblica e ANSA, o espanhol de 27 anos estava dirigindo para o treino quando seu carro atingiu um homem de 81 anos que viajava em uma cadeira de rodas elétrica na Via Bergamo por volta das 9h40.
Os serviços de emergência, incluindo uma ambulância, unidade de resgate em helicóptero e a polícia local, chegaram rapidamente ao local. Apesar de seus melhores esforços, o idoso foi declarado morto pouco após a colisão devido à gravidade do impacto.
- Getty Images Sport
Investigações iniciais e relatórios policiais
Investigações iniciais pela polícia italiana sugerem que a vítima pode ter sofrido um episódio médico súbito antes de atravessar para o caminho do veículo de Martinez. As autoridades estão atualmente reconstruindo a sequência dos eventos para determinar a causa precisa do incidente.
De acordo com relatos, o usuário de cadeira de rodas pode ter mudado abruptamente de direção, entrando na pista oposta. Testemunhas no local confirmaram que Martinez imediatamente parou seu veículo, saiu e tentou prestar os primeiros socorros ao homem antes da chegada dos paramédicos. A polícia também observou que o goleiro da Inter foi totalmente cooperativo, visivelmente abalado, e permaneceu no local enquanto os procedimentos formais eram conduzidos.
Inter cancela coletiva de imprensa
Martinez foi descrito por relatos locais como “visivelmente afetado” pelo incidente. Em resposta ao evento, a Inter de Milão cancelou uma coletiva de imprensa pré-jogo marcada para a tarde de terça-feira com o treinador Cristian Chivu, que deveria falar antes do confronto da Serie A contra a Fiorentina. A decisão do clube reflete a gravidade da situação e o impacto emocional que teve sobre o jogador e a equipe. Nenhuma declaração oficial do próprio Martinez foi lançada ainda, uma vez que os processos legais e processuais ainda estão em andamento.
Martinez, goleiro espanhol nascido em Las Palmas, começou sua carreira juvenil na famosa academia La Masia do Barça, antes de se mudar para o RB Leipzig em 2020. Após uma passagem de dois anos na Alemanha, ele se juntou ao Genoa e mais tarde transferiu-se para a Inter de Milão em 2024.
O jogador de 27 anos estava previsto para ficar no banco de reservas no jogo da Inter do meio da semana contra a Fiorentina, mas sua participação agora é incerta enquanto ele se recupera emocionalmente do trágico evento. Relatos sugerem que o clube lhe oferecerá total apoio psicológico nos próximos dias.
- AFP
Investigações sobre o incidente continuam
As autoridades locais em Como continuam a examinar os detalhes em torno da colisão fatal, com especialistas em reconstrução de acidentes esperados para liberar um relatório formal ainda esta semana. O clube decidirá internamente se Martinez estará disponível para os próximos jogos. Os Nerazzurri enfrentam a Fiorentina no San Siro na quarta-feira, seguido por uma viagem ao Hellas Verona no domingo, e um confronto da Liga dos Campeões contra o Kairat Almaty na próxima semana.