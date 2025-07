As goleadas sofridas pelo Vasco no século 21

Cruz-maltino soma 47 derrotas por quatro gols ou mais desde 2001

Nem sempre é só uma má fase. No caso do Vasco, a quantidade de goleadas sofridas ao longo do século 21 revela algo mais profundo: uma sucessão de ciclos mal resolvidos, projetos interrompidos e times que não resistiram a adversários organizados. Ao todo, já são 47 partidas em que o clube foi derrotado por ao menos quatro gols de diferença — a mais recente, um 4 a 0 para o Independiente del Valle, em confronto pelos playoffs da Copa Sul-Americana

Desde 2001, apenas três temporadas passaram ilesas desse tipo de derrota: 2001, 2016 e 2022. Nas duas últimas, o Vasco disputava a Série B. A sequência impressiona não apenas pelo número, mas pelo intervalo entre uma pancada e outra: em muitos casos, elas se acumulam em períodos curtos, como seis goleadas em um intervalo de dois anos (de 2023 a 2025).

A seguir, a GOAL mostra todos as goleadas sofridas pelo Cruz-maltino no presente século...