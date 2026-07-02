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cm grafica glasner 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Glasner, do interesse do Milan ao Nottingham Forest

Nottingham Forest
Mercado da bola
O. Glasner

O técnico austríaco, após encerrar sua passagem pelo Crystal Palace, está pronto para assinar com outro time da Premier League

Oliver Glasner, cujo nome foi associado ao Milan nas últimas semanas, é praticamente o novo técnico do Nottingham Forest. Conforme confirmado pelo Telegraph, o técnico austríaco substituirá Vitor Pereira. Uma reviravolta inesperada, já que o português havia garantido a permanência do Nottingham na primeira divisão após uma temporada complicada.


  • Oliver Glasner, austríaco nascido em 1974, treinou o Crystal Palace nas duas últimas temporadas, levando o time à conquista da Conference League. Enquanto isso, como sabemos, depois de sondar vários técnicos (Iraola, o próprio Glasner, Pochettino, Slot, Rangnick), o Milan confiou o comando do time rossonero ao português Ruben Amorim.


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