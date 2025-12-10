Gigante do futebol italiano prepara oferta para tirar Alisson do Liverpool
Milan aponta substituto de Maignan
O “carrossel de goleiros” da janela do meio do ano de 2026 parece ter começado a girar antes do previsto, e os movimentos na Itália podem desencadear um efeito dominó que colocaria fim à ilustre passagem de oito anos de Alisson por Anfield.
De acordo com informações da Sky Sport da Suíça, o Milan já admite que perderá seu goleiro titular, Maignan, quando o contrato se encerrar ao fim da temporada, e não perdeu tempo para encontrar o sucessor. A diretoria rossonera, liderada por Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, teria mirado com força no camisa 1 do Liverpool, vendo o brasileiro de 33 anos como o nome ideal para manter o alto nível do clube entre as traves.
- Getty Images Sport
Os planos do Milan para a próxima janela
O relatório indica que o Milan se prepara para uma janela do meio do ano bem movimentada. Com a saída de Maignan tratada como inevitável, o clube quer fazer um movimento de impacto para mostrar à torcida que suas ambições seguem firmes.
Alisson se encaixa perfeitamente no perfil desejado. Experiente, vencedor e com currículo de Champions League e Premier League, ele chegaria ao San Siro como um líder pronto para comandar uma defesa que, em alguns momentos, mostrou fragilidade nesta temporada. O Milan já teria, inclusive, feito os primeiros contatos com o estafe do goleiro para sondar seu interesse em retornar à Serie A, onde brilhou pela Roma antes da transferência recorde para o Liverpool em 2018.
O fator Mamardashvili
Do ponto de vista do Liverpool, o interesse do Milan pode ter vindo em boa hora. Embora Alisson siga entre os melhores goleiros do mundo, a dinâmica em Anfield mudou bastante desde a chegada de Giorgi Mamardashvili.
O georgiano, contratado do Valencia na janela do meio do ano de 2024 e integrado ao elenco de Arne Slot para a temporada 2025/26, já começou a pressionar por mais espaço. Ele soma 10 jogos em todas as competições nesta temporada, chamando atenção pela reação rápida e pela presença imponente no gol.
Com contrato até 2027, Alisson coloca o Liverpool diante de um ponto de decisão. O grupo proprietário, a FSG, conhecido por sua gestão baseada em dados, costuma ser pragmático em relação ao valor de mercado dos jogadores. Vender o goleiro na próxima janela, quando ainda pode render uma boa quantia, em vez de mantê-lo até o fim do contrato, já na casa dos 30 e poucos, está alinhado ao modelo habitual do clube. A saída também abriria caminho para Mamardashvili assumir de vez a camisa 1, completando o plano de sucessão iniciado há 18 meses.
- AFP
Chelsea perto de acertar com Maignan
O pivô de toda essa movimentação, porém, é Maignan. Um dos jogadores mais importantes do Milan desde o título italiano de 2022, o goleiro viu sua relação com a diretoria se desgastar durante as negociações por renovação.
Segundo a imprensa internacional, Maignan recusou repetidas ofertas de extensão. Com o contrato perto do fim, o Milan se vê encurralado: precisa negociar o jogador ou corre o risco de perder um ativo de elite sem retorno financeiro.
O Chelsea desponta como favorito para contratá-lo. Os Blues acompanham Maignan há anos e o veem como a reposição de alto nível que procuram desde a saída de Thibaut Courtois. Apesar dos investimentos em Robert Sánchez e Filip Jorgensen, nenhum deles convenceu totalmente a torcida de Stamford Bridge de que pode ser a base de um time campeão.
A diretoria do Chelsea planeja novas conversas com o estafe de Maignan para fechar o acordo, possivelmente já em janeiro, quando ele poderá negociar livremente com outros clubes, a fim de afastar concorrentes e garantir a contratação.