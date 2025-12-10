Gigante do futebol italiano prepara oferta para tirar Alisson do Liverpool

Do ponto de vista do Liverpool, o interesse do Milan pode ter vindo em boa hora. Embora Alisson siga entre os melhores goleiros do mundo, a dinâmica em Anfield mudou bastante desde a chegada de Giorgi Mamardashvili.

O georgiano, contratado do Valencia na janela do meio do ano de 2024 e integrado ao elenco de Arne Slot para a temporada 2025/26, já começou a pressionar por mais espaço. Ele soma 10 jogos em todas as competições nesta temporada, chamando atenção pela reação rápida e pela presença imponente no gol.

Com contrato até 2027, Alisson coloca o Liverpool diante de um ponto de decisão. O grupo proprietário, a FSG, conhecido por sua gestão baseada em dados, costuma ser pragmático em relação ao valor de mercado dos jogadores. Vender o goleiro na próxima janela, quando ainda pode render uma boa quantia, em vez de mantê-lo até o fim do contrato, já na casa dos 30 e poucos, está alinhado ao modelo habitual do clube. A saída também abriria caminho para Mamardashvili assumir de vez a camisa 1, completando o plano de sucessão iniciado há 18 meses.