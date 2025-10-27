O gesto obsceno em Real Madrid x Barcelona que pode fazer Jude Bellingham ser suspenso
Bellingham faz gesto obsceno após vencer o El Clásico
Bellingham desempenhou um papel crucial na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona no Santiago Bernabéu, contribuindo com um gol e uma assistência em um dos jogos mais aguardados da temporada. Kylian Mbappé abriu o placar para o Real, mas Fermín López empatou para o Barcelona logo depois. Antes do intervalo, Bellingham restaurou a vantagem e marcou o 2 a 1 — placar que se manteve até o apito final.
No entanto, as comemorações tomaram um rumo inesperado quando o inglês foi filmado fazendo um gesto obsceno, apontando para a virilha enquanto colocava a língua para fora. O incidente rapidamente se espalhou nas redes sociais, gerando comparações com o mesmo gesto que Bellingham fez na Eurocopa de 2024 após marcar contra a Eslováquia, pelo qual a Uefa lhe aplicou uma multa de £ 25,000 e a suspensão de um jogo.
Jogadores do Real Madrid e Barcelona se desentendem em clássico acirrado
A partida em si foi um confronto acirrado, com ânimos se exaltando no final quando Andriy Lunin foi expulso nos acréscimos em meio a uma confusão envolvendo vários jogadores. A La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) devem revisar as imagens para determinar se as ações de Bellingham justificam uma ação disciplinar, embora a decisão possa depender de como os órgãos dirigentes interpretam seu intento.
Se sancionado, Bellingham pode enfrentar uma multa ou até mesmo uma suspensão curta, um revés que o Real Madrid não pode se dar ao luxo de enfrentar enquanto se prepara para uma sequência exigente de jogos. O treinador Xabi Alonso, que elogiou o ressurgimento do meio-campista desde a pausa internacional, busca manter um de seus jogadores mais influentes e talentosos longe das polêmicas. Falando após o jogo, Alonso disse: “Ele teve três jogos muito bons. Sabíamos antes da última pausa que ele precisava de tempo e minutos para entrar no ritmo, e ele fez melhor do que esperávamos. Jude é sobre sentimento, comunicação e conexão. É por isso que ele teve alguns jogos muito bons.”
Bale se safou com um gesto semelhante em 2019
Esta não é a primeira vez que um jogador do Real Madrid se vê envolvido em controvérsia por um ato semelhante. Em 2019, Gareth Bale fez o infame gesto de “corte de mangas” para os torcedores do Atlético de Madrid — um gesto considerado profundamente ofensivo na Espanha — mas escapou da punição pelas autoridades. Esse precedente pode trazer algum conforto para Bellingham, que espera que a federação espanhola adote uma visão leniente sobre suas ações. O incidente anterior do meio-campista na Eurocopa de 2024, no entanto, pode não funcionar a seu favor, mesmo que a jurisdição da Uefa não se estenda nos jogos da La Liga.
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, recebeu um segundo cartão amarelo na semana passada por fazer um gesto polêmico durante a vitória sobre o Girona, sendo suspenso por um jogo e ficando afastado da linha lateral no El Clásico. Agora, todas as atenções estarão voltadas para como a La Liga lidará com o gesto obsceno de Bellingham; se não houver consequências, a falta de ação pode muito bem reiterar a crítica feita por Lamine Yamal antes do El Clásico, que disse que o clube da capital espanhola é beneficiado pela arbitragem nos jogos.
Bellingham pode ser suspenso para o confronto com o Valencia?
Bellingham agora aguarda qualquer palavra formal das autoridades da liga sobre uma possível punição, mas até o momento, nenhuma declaração oficial foi divulgada. Mesmo se Bellingham evitar uma suspensão, é provável que o incidente seja amplamente discutido na mídia espanhola nos próximos dias, reacendendo debates que têm dominado nas últimas semanas.
Enquanto isso, o jovem de 22 anos permanece focado em manter sua boa forma pelo Real Madrid. Após ter sido deixado de fora da convocação mais recente da seleção da Inglaterra, Bellingham esperará que suas atuações pelo clube se tornem o ponto de discussão antes dos próximos jogos dos Three Lions contra Sérvia e Albânia.