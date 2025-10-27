O gesto obsceno em Real Madrid x Barcelona que pode fazer Jude Bellingham ser suspenso

A partida em si foi um confronto acirrado, com ânimos se exaltando no final quando Andriy Lunin foi expulso nos acréscimos em meio a uma confusão envolvendo vários jogadores. A La Liga e a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) devem revisar as imagens para determinar se as ações de Bellingham justificam uma ação disciplinar, embora a decisão possa depender de como os órgãos dirigentes interpretam seu intento.

Se sancionado, Bellingham pode enfrentar uma multa ou até mesmo uma suspensão curta, um revés que o Real Madrid não pode se dar ao luxo de enfrentar enquanto se prepara para uma sequência exigente de jogos. O treinador Xabi Alonso, que elogiou o ressurgimento do meio-campista desde a pausa internacional, busca manter um de seus jogadores mais influentes e talentosos longe das polêmicas. Falando após o jogo, Alonso disse: “Ele teve três jogos muito bons. Sabíamos antes da última pausa que ele precisava de tempo e minutos para entrar no ritmo, e ele fez melhor do que esperávamos. Jude é sobre sentimento, comunicação e conexão. É por isso que ele teve alguns jogos muito bons.”