Gerson surpreende em recuperação e se aproxima de retorno ao Flamengo

Meio-campista vai fazer uma mini pré-temporada antes de ficar à disposição de Tite

Um dos principais jogadores de Tite no Flamengo, Gerson tem surpreendido no processo de recuperação e deve ficar à disposição do treinador entre 10 a 15 dias. Segundo soube a GOAL, o meio-campista passará por uma espécie de “mini pré-temporada” para recuperar a forma e reforçar a equipe.

Gerson foi reintegrado aos trabalhos com o elenco na semana passada e tem o seu processo de recuperação muito elogiado internamente. O volante, inclusive, deve retornar antes do prazo estipulado inicialmente. Tite elogiou bastante o empenho do atleta durante este período.