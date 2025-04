Gerrard, Alexander-Arnold e mais: os melhores jogadores revelados pelo Liverpool

A GOAL selecionou algumas das maiores crias da base dos Reds

Nada enche mais o ego de um torcedor do Liverpool do que o brilho de uma cria da base do clube. Melhor para os Reds que não são poucas as joias que surgiram na academia de um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês e mundial.

De Ian Callaghan, detentor do maior número de jogos de todos os tempos pelo clube, até Trent Alexander-Arnold, grande nome do atual elenco da equipe. Os Reds sempre foram capazes de convocar jogadores que têm o clube em seu coração e alma, e que entenderam e até ajudaram a formar 'The Liverpool Way'.

E, aqui, a GOAL listou alguns dos melhores jogadores que surgiram na prolífica categoria de base do Liverpool. Veja!