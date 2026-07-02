Primeira contratação do verão de 2026 para o Genoa, comandado por Daniele De Rossi. No âmbito da negociação com o Modena, que levou para a Emilia o goleiro Leonardo Consiglio, nascido em 2006, e o lateral Martino Odero, nascido em 2007, o promissor meio-campista Samuel Wiafe, nascido em 2008, passa a integrar o elenco do Genoa.
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Gênova: é oficial a chegada de Samuel Wiafe, nascido em 2008; dois jovens são transferidos para o Modena
A GRANDE OPERAÇÃO
Este é o comunicado oficial divulgado pelo Genoa: “O Genoa CFC informa que chegou a um acordo com o Modena FC para a contratação definitiva do meio-campista Samuel Wiafe, nascido em 22 de junho de 2008 e um dos jovens mais promissores da Série BKT 2025/26. Samuel deve chegar à cidade após os compromissos com a Seleção Sub-19 no Campeonato Europeu no País de Gales. Com dupla nacionalidade, italiana e ganesa, 1 gol e 9 partidas pelos ‘Canarini’ na Série B, Wiafe assinou um contrato de vários anos. O clube informa, ao mesmo tempo, que foi formalizada a transferência para o Modena FC, a título definitivo com direito de recompra, do goleiro Leonardo Consiglio (Gênova, 6 de agosto de 2006) e, com a cessão definitiva dos direitos, do ponta Martino Odero (Albissola Marina, 2 de junho de 2007). Os dois jogadores, formados em nossa base, encontram em Modena um ambiente propício para seu desenvolvimento no futebol”.
AS PRIMEIRAS PALAVRAS
Samuel Wiafe, que disputou 9 partidas na Série B, fez as seguintes declarações aos canais oficiais do Genoa: “Chegar à Série A Enilive é um sonho que se torna realidade: agradeço ao Genoa e ao Modena pela oportunidade. Chego com a certeza de que tenho muito a aprender e com o objetivo de trabalhar duro para melhorar, com espírito de sacrifício e senso de pertencimento”.