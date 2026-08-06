Nascido em 6 de fevereiro de 1997, Sow soma 56 partidas pela seleção suíça, realizou os exames médicos na CDS – La Tua Casa della Salute e assinou um contrato plurianual.





Sow participou de duas edições da Copa do Mundo, incluindo a última na América, e uma da Eurocopa. Venceu a Europa League 21/22 com o Eintracht Frankfurt e, duas vezes, com o Young Boys, em 2017/18 e 2018/19, triunfou na Super League, o campeonato suíço. Na carreira por clubes, também defendeu as cores do Borussia M’gladbach e, incluindo as passagens pelas principais competições nacionais de base, assim como as aparições na Champions e na Europa Legaue, acumulou 421 partidas, 30 gols e 39 assistências. Em La Liga, com a camisa do Sevilla FC de 2023 até hoje, Sow totalizou 87 partidas e 8 gols.



