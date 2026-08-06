O Genoa CFC comunica que concluiu com o Sevilla FC a troca da documentação, com o respectivo depósito, para a aquisição, em definitivo, dos direitos às prestações esportivas do meio-campista Djibril Sow. "Assim, o Genoa garante um jogador de experiência internacional, de peso e dinamismo", lê-se nos canais oficiais do clube rossoblù.
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Genoa anuncia Sow oficialmente: quem é
QUEM É SOW
Nascido em 6 de fevereiro de 1997, Sow soma 56 partidas pela seleção suíça, realizou os exames médicos na CDS – La Tua Casa della Salute e assinou um contrato plurianual.
Sow participou de duas edições da Copa do Mundo, incluindo a última na América, e uma da Eurocopa. Venceu a Europa League 21/22 com o Eintracht Frankfurt e, duas vezes, com o Young Boys, em 2017/18 e 2018/19, triunfou na Super League, o campeonato suíço. Na carreira por clubes, também defendeu as cores do Borussia M’gladbach e, incluindo as passagens pelas principais competições nacionais de base, assim como as aparições na Champions e na Europa Legaue, acumulou 421 partidas, 30 gols e 39 assistências. Em La Liga, com a camisa do Sevilla FC de 2023 até hoje, Sow totalizou 87 partidas e 8 gols.
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