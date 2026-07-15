O futuro de Emiliano “Dibu” Martinez está se tornando cada vez mais um caso controverso. O Aston Villa reiterou publicamente que o goleiro argentino, que joga hoje à noite a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, não está à venda, mas, segundo o *La Gazzetta dello Sport*, a posição do clube inglês não teria sido bem recebida pelo campeão mundial, que está decidido a deixar Birmingham para se transferir para a Juventus.
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Gazzetta - Juventus: Martinez rompe com o Aston Villa. O Dibu quer ir para Turim e está pronto para um impasse com os Villans
Martinez já teria dado a entender, por meio de seus agentes, que está disposto até mesmo a entrar em um impasse para conseguir a liberação. A primeira oferta da Juventus, de 6,5 milhões de euros, foi rejeitada, com os Villans continuando a pedir 12 milhões para deixá-lo sair. Apesar da resistência imposta pelo diretor esportivo Damian Vidagany, a sensação é de que a negociação ainda está em aberto e depende, sobretudo, de uma questão financeira.
Na Continassa, porém, cresce a cautela. A Juventus continua acompanhando a situação, mas, enquanto isso, intensificou os contatos com Guglielmo Vicario, identificado como a principal alternativa caso as negociações pelo Dibu cheguem definitivamente a um impasse.
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