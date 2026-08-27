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CM Grafica David Juventus 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Gazzetta - Jonathan David quer uma compensação para deixar a Juventus

Juventus
Mercado da bola
J. David

Contatos constantes entre a Juventus e o atacante canadense para encontrar uma solução para a transferência.

Jonathan David e a Juventus seguem trabalhando para encontrar uma solução que possa levar à separação. O atacante canadense, nascido em 2000, já está fora do projeto técnico de Luciano Spalletti e sua permanência na Continassa corre o risco de se tornar um obstáculo pesado nas estratégias de mercado da Juventus. Chegado há um ano, vindo do Lille sem custos de transferência, mas com 12,5 milhões de euros em encargos acessórios e um salário de 6 milhões de euros líquidos por temporada, David pesa de forma significativa na folha salarial da Juventus. Sua permanência, na prática, complicaria — se não tornaria impossível — a chegada de outro atacante com as características pedidas por Spalletti.


A cinco dias do fechamento da janela, segundo o que foi informado pelo Gazzetta.it, a posição do canadense segue clara: David está disposto a trocar de clube apenas para chegar a um gigante europeu, e com uma indenização por rescisão por parte da Juventus. Uma ambição que, ao menos por enquanto, não encontra confirmações concretas. A única possibilidade capaz de satisfazer suas expectativas pode ser o Atlético de Madrid, que fez uma sondagem para entender se David pode ser o substituto de Julian Alvarez, cada vez mais atraído pelas investidas do Barcelona.


  • A rescisão consensual

    Na ausência de um destino de primeiro nível, David continua fazendo jogo duro em relação à hipótese de empréstimo. E seu estafe, segundo o jornal, estaria além disso tornando mais complicada também uma transferência em definitivo, ao pedir uma compensação rescisória importante como incentivo para a saída. Um impasse nada simples para a Juventus: o canadense ainda tem, de fato, quatro anos de contrato, com salário de 6 milhões de euros líquidos por temporada. Para chegar à rescisão do acordo, portanto, o clube teria de colocar na mesa uma quantia considerável, mesmo sem que o jogador possa se amparar em uma cláusula contratual específica para fazer esse pedido.



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  • O empréstimo

    O caminho mais simples para destravar a situação continua sendo o empréstimo. E, em comparação com algumas semanas atrás, David também parece hoje mais disposto a ouvir propostas nessa direção. O Paris FC, que até agora recebeu várias recusas, continua monitorando a situação, mas não empolga o jogador.


    A opção mais atraente continua sendo, portanto, a do Atlético de Madrid, a única que poderia conciliar as ambições de David com as exigências da Juventus. O tempo, porém, está se esgotando. A Juventus precisa de certezas, e as várias soluções ainda em andamento correm o risco de se cruzar justamente nos últimos dias da janela. O perigo concreto é chegar na reta final e ter de concentrar todas as operações nas últimas horas, com margens de manobra cada vez mais reduzidas.



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