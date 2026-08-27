Jonathan David e a Juventus seguem trabalhando para encontrar uma solução que possa levar à separação. O atacante canadense, nascido em 2000, já está fora do projeto técnico de Luciano Spalletti e sua permanência na Continassa corre o risco de se tornar um obstáculo pesado nas estratégias de mercado da Juventus. Chegado há um ano, vindo do Lille sem custos de transferência, mas com 12,5 milhões de euros em encargos acessórios e um salário de 6 milhões de euros líquidos por temporada, David pesa de forma significativa na folha salarial da Juventus. Sua permanência, na prática, complicaria — se não tornaria impossível — a chegada de outro atacante com as características pedidas por Spalletti.





A cinco dias do fechamento da janela, segundo o que foi informado pelo Gazzetta.it, a posição do canadense segue clara: David está disposto a trocar de clube apenas para chegar a um gigante europeu, e com uma indenização por rescisão por parte da Juventus. Uma ambição que, ao menos por enquanto, não encontra confirmações concretas. A única possibilidade capaz de satisfazer suas expectativas pode ser o Atlético de Madrid, que fez uma sondagem para entender se David pode ser o substituto de Julian Alvarez, cada vez mais atraído pelas investidas do Barcelona.



