Noite para esquecer em Anfield para o Galatasaray, que, de uma só vez, perdeu a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões por 4 a 0, foi eliminado pelo Liverpool e perdeu por lesão Victor Osimhen e Noa Lang, dois dos melhores jogadores à disposição do técnico Okan Buruk. Estas são as condições dos dois, que terão de ficar afastados dos gramados por um período considerável.
Traduzido por
Galatasaray com lesões graves: "Fratura de Osimhen, intervenção a ser avaliada. Lang será operado"
OSIMHEN COM GESSO
"Nosso jogador Victor Osimhen, que sofreu uma pancada no braço no primeiro tempo da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, fora de casa, não pôde jogar no segundo tempo devido ao risco de fratura, conforme constatado pelos exames realizados no intervalo. Após a partida, uma consulta no hospital sob a supervisão de nossa equipe médica confirmou uma fratura no antebraço direito, para a qual foi aplicado um gesso. Uma decisão sobre uma eventual cirurgia será tomada nos próximos dias, após novas avaliações".
A ÓPERA DE LANG
"Nosso jogador Noa Lang, que se lesionou no segundo tempo da mesma partida, sofreu um corte grave no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a presença de nossa equipe médica."