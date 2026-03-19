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Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

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Galatasaray com lesões graves: "Fratura de Osimhen, intervenção a ser avaliada. Lang será operado"

Noite para esquecer em Anfield para o Galatasaray, que, de uma só vez, perdeu a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões por 4 a 0, foi eliminado pelo Liverpool e perdeu por lesão Victor Osimhen e Noa Lang, dois dos melhores jogadores à disposição do técnico Okan Buruk. Estas são as condições dos dois, que terão de ficar afastados dos gramados por um período considerável.

  • OSIMHEN COM GESSO

    "Nosso jogador Victor Osimhen, que sofreu uma pancada no braço no primeiro tempo da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, fora de casa, não pôde jogar no segundo tempo devido ao risco de fratura, conforme constatado pelos exames realizados no intervalo. Após a partida, uma consulta no hospital sob a supervisão de nossa equipe médica confirmou uma fratura no antebraço direito, para a qual foi aplicado um gesso. Uma decisão sobre uma eventual cirurgia será tomada nos próximos dias, após novas avaliações".

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  • A ÓPERA DE LANG

    "Nosso jogador Noa Lang, que se lesionou no segundo tempo da mesma partida, sofreu um corte grave no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a presença de nossa equipe médica."

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