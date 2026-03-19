Galatasaray com lesões graves: "Fratura de Osimhen, intervenção a ser avaliada. Lang será operado"

"Nosso jogador Victor Osimhen, que sofreu uma pancada no braço no primeiro tempo da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, fora de casa, não pôde jogar no segundo tempo devido ao risco de fratura, conforme constatado pelos exames realizados no intervalo. Após a partida, uma consulta no hospital sob a supervisão de nossa equipe médica confirmou uma fratura no antebraço direito, para a qual foi aplicado um gesso. Uma decisão sobre uma eventual cirurgia será tomada nos próximos dias, após novas avaliações".