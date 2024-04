Com futuro indefinido no Cuiabá, Deyverson desperta interesse de Vasco, Santos e Grêmio

Jogador tem contrato até dezembro deste ano e multa de R$ 20 milhões

Destaque do Cuiabá, Deyverson tem futuro indefinido no clube. O atacante de 32 anos tem contrato até dezembro deste ano e, recentemente, recusou uma oferta de renovação de contrato. Além disso, ele desperta o interesse de outras equipes no futebol brasileiro como Vasco da Gama, Grêmio e Santos.

Na última semana, um novo episódio deixou a continuidade de Deyverson no clube em xeque. O atacante foi barrado do jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, justificou o corte alegando problemas disciplinares. O estafe do atleta, no entanto, contesta a versão e garante que o jogador não protagonizou nenhum mau comportamento.