A final da Copa das Nações Africanas de 2025 teve um confronto emocionante entre Marrocos e Senegal na capital Rabat, e a partida terminou inicialmente com a vitória de Senegal por 1 a 0 após a prorrogação, depois que Pape Gueye marcou o gol decisivo aos 93 minutos. A seleção marroquina havia desperdiçado a chance de sair na frente no tempo normal, depois que Édouard Mendy defendeu uma cobrança de pênalti batida por Brahim Díaz.

A partida foi marcada por grande polêmica após os jogadores do Senegal deixarem o gramado em protesto contra a marcação do pênalti a favor de Marrocos, antes de retornarem para completar o jogo após uma paralisação que durou vários minutos.

Após a retomada do jogo, Díaz desperdiçou o pênalti, e então Gueye marcou o gol da vitória para o Senegal no início da prorrogação.

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Mas a história da final não terminou no apito final, pois a Confederação Africana de Futebol decidiu posteriormente anular o resultado da partida e considerar o Senegal como desistente, declarando Marrocos vencedor do título pelo placar de 3 a 0.

Assim, a seleção marroquina conquistou a Copa das Nações Africanas pela segunda vez em sua história, e a primeira desde 1976, enquanto o Senegal foi destituído do título que havia comemorado após a partida.