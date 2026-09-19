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Fúria saudita: choque do Al-Ahli diante do Sundowns reabre o dossiê Marrocos e Senegal

Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
África do Sul
Arábia Saudita
Senegal
Marrocos

Declaração explosiva

A lenda Sami Al Jaber, ex-astro da seleção da Arábia Saudita, reabriu o famoso caso de Senegal e Marrocos na última final da Copa Africana de Nações, isso após a queda do Al Ahli diante do Sundowns no torneio da Copa dos Campeões Continentais, na noite deste sábado.

O Al Ahli perdeu para o Sundowns pelo placar de 2 a 1, em uma partida disputada na África do Sul sob os olhares de grandes autoridades, com destaque para Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol.

Leia também: Vídeo: Sundowns fulmina o Al Ahli saudita e é campeão de meio mundo

  • Al-Jaber explode com declarações inflamadas

    Al-Jaber afirmou em declarações ao programa "Nadina" após a partida: "Há muitas dúvidas em algumas decisões, entre elas o lance de impedimento de Ivan Toney, durante o mano a mano com o goleiro do Sundowns".

    E acrescentou: "Entre os defeitos da tecnologia do vídeo está permitir que ela trace as linhas de impedimento como bem entender e controle esse mecanismo. Há 100 milhões de dúvidas nessa decisão, na presença de Motsepe, presidente da Confederação Africana e proprietário do clube, para começar".

    E concluiu: "Nós, na era de Motsepe, ainda não sabemos quem é o campeão da África na última edição, Senegal ou Marrocos? Grandes pontos de interrogação".


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  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    O caso de Marrocos e Senegal

    A final da Copa das Nações Africanas de 2025 teve um confronto emocionante entre Marrocos e Senegal na capital Rabat, e a partida terminou inicialmente com a vitória de Senegal por 1 a 0 após a prorrogação, depois que Pape Gueye marcou o gol decisivo aos 93 minutos. A seleção marroquina havia desperdiçado a chance de sair na frente no tempo normal, depois que Édouard Mendy defendeu uma cobrança de pênalti batida por Brahim Díaz.

    A partida foi marcada por grande polêmica após os jogadores do Senegal deixarem o gramado em protesto contra a marcação do pênalti a favor de Marrocos, antes de retornarem para completar o jogo após uma paralisação que durou vários minutos.

    Após a retomada do jogo, Díaz desperdiçou o pênalti, e então Gueye marcou o gol da vitória para o Senegal no início da prorrogação.

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    Mas a história da final não terminou no apito final, pois a Confederação Africana de Futebol decidiu posteriormente anular o resultado da partida e considerar o Senegal como desistente, declarando Marrocos vencedor do título pelo placar de 3 a 0.

    Assim, a seleção marroquina conquistou a Copa das Nações Africanas pela segunda vez em sua história, e a primeira desde 1976, enquanto o Senegal foi destituído do título que havia comemorado após a partida.

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