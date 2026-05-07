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Fran Kirby Brighton gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Fran Kirby: Ícone das Lionesses volta no tempo pelo Brighton, enquanto o Seagulls busca a glória na FA Cup

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
F. Kirby
Inglaterra F
WSL
Liverpool FC Women x Brighton & Hove Albion Women
Futebol feminino
Especiais e Opinião

As conquistas de Fran Kirby ao longo de sua carreira até hoje são impressionantes. Integrante da seleção das Lionesses que derrotou a Alemanha na final do Campeonato Europeu em Wembley, em 2022, a jogadora de 32 anos também conquistou 16 títulos importantes durante sua incrível passagem de nove anos pelo Chelsea, além de inúmeros prêmios individuais ao longo dessa trajetória. Ela esteve presente no primeiro título importante da Inglaterra e no primeiro título importante do Chelsea; agora, vestindo a camisa do Brighton, Kirby espera poder ajudar mais um time ambicioso a alcançar novos patamares.

Neste fim de semana, o Brighton enfrenta o Liverpool nas semifinais da FA Cup. É uma grande oportunidade para ambas as equipes, que buscam chegar a Wembley pela primeira vez. O Brighton já esteve aqui algumas vezes antes, mais recentemente em 2023, quando o gol da vitória de Rachel Williams aos 89 minutos garantiu uma vaga na final para o Manchester United, enquanto o Seagulls perdeu por pouco em uma partida emocionante por 3 a 2.

Três anos depois, porém, a situação é diferente para o Brighton. Aquela decepção aconteceu em uma temporada em que quatro treinadores diferentes passaram pelo banco de reservas, e o clube terminou em um decepcionante 11º lugar na Women’s Super League, composta por 12 equipes. Desta vez, elas chegam à semifinal da FA Cup em uma situação muito melhor, após dois anos de um projeto muito empolgante sob o comando do técnico Dario Vidosic, no qual Kirby, com toda a sua experiência vencedora, está bem no centro.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Construindo algo grandioso

    O Brighton é, há muito tempo, uma equipe intrigante no futebol feminino. Em 2017, o clube nomeou Hope Powell, a icônica ex-técnica das Lionesses, como nova treinadora de um projeto ambicioso que acabara de ser promovido para a segunda divisão. Um ano depois, o time estava na primeira divisão e, nas temporadas seguintes, ganhou a reputação de ser uma “armadilha”, uma equipe que, apesar de estar confortavelmente acima da zona de rebaixamento, conseguia frustrar as “Quatro Grandes” e tirar pontos delas.

    Muitas coisas boas também foram feitas fora de campo nesse período. Em 2021, o clube inaugurou um novo centro de treinamento de última geração, no valor de 8,5 milhões de libras (11,5 milhões de dólares), para sua equipe feminina e, na semana passada, foram anunciados os planos para o primeiro estádio da Europa construído especificamente para o futebol feminino, com um custo de 75 a 80 milhões de libras (102 a 108,5 milhões de dólares).

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Novo projeto

    Esse tipo de ambição e investimento sempre será atraente para os jogadores no mercado de transferências e, há dois anos, foi um fator determinante para que Kirby, após encerrar sua passagem de nove anos pelo Chelsea, se sentisse atraída pela costa sul.

    "Entrei para o Chelsea quando ainda era um projeto e foi muito emocionante fazer parte disso", explicou ela ao assinar com o Seagulls. "No ponto em que estou como jogadora e como pessoa, sinto que tenho muito a oferecer, seja ajudando jogadoras jovens a se destacarem ou continuando a ajudar a equipe a buscar resultados. É assim que me vejo como jogadora.

    “Quando soube do projeto, das jogadoras empolgantes que estavam chegando ao clube e da visão do clube em todos os aspectos, com o proprietário tão envolvido no futebol feminino e querendo levá-lo a outro nível… Para mim, no fim das contas, foi uma decisão óbvia.

    "Quero ajudar o clube a conquistar coisas: subir na tabela, dar o máximo de nós, tentar estar na briga pelos títulos. Vim para o clube porque consigo ver a visão e percebo que ela está se transformando em algo concreto, e é isso que me entusiasma. Fico animada por fazer parte de algo em que penso: ‘Acho que, se todos derem o máximo todos os dias para vencer, então, com as jogadoras e as pessoas que temos ao nosso redor, há uma boa chance de isso acontecer’.”

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    A chave para o sucesso

    Menos de dois anos depois, com mais uma classificação entre as primeiras colocadas da WSL à vista, além da possibilidade de uma ida a Wembley, essas palavras de Kirby parecem um tanto proféticas.

    Uma semana após sua apresentação, o Brighton anunciou Vidosic como seu novo técnico, e o impacto que ele causou tem sido enorme. O ex-jogador da seleção australiana incutiu um estilo de futebol ofensivo empolgante e fluido nesta equipe que já vinha obtendo bons resultados antes de sua chegada, mas que, por vezes, carecia de identidade. Kirby tem sido absolutamente fundamental para tudo isso, com o respeito e a admiração que o técnico tem por ela transparecendo sempre que é questionado sobre a ex-jogadora da seleção inglesa.

    “Ela nos ajuda muito, não apenas em campo, mas com sua qualidade de liderança, experiência e serenidade”, disse Vidosic no início deste ano. “Isso ajuda as jogadoras mais jovens e as outras ao seu redor. Ela lidera pelo exemplo. Dá para perceber, quando ela falta aos jogos, que há uma pequena diferença. Não podemos negar sua qualidade ou o que ela traz.”

  • Fran Kirby Beth Mead England Euro 2022 trophyGetty Images

    Experiência de sobra

    Enquanto o Brighton se prepara para um evento como a semifinal deste domingo, o que salta aos olhos em relação a Kirby é que sua experiência em momentos decisivos pode ser crucial. Trata-se de uma jogadora que disputou — e venceu — finais importantes e partidas decisivas com frequência ao longo de sua carreira.

    O elenco do Seagulls não carece de experiência, por assim dizer, com muitas jogadoras acumulando experiência em clubes anteriores ou com suas seleções nacionais. Mas nenhuma delas viu e fez o que Kirby, sete vezes campeã da WSL e com cinco títulos da FA Cup em seu currículo, já fez. Este é o sexto elenco mais jovem da WSL, com uma capitã de 23 anos, Maisie Symonds. O know-how de Kirby será útil.

  • Mariona Caldentey Fran Kirby Arsenal Brighton Women 2025-26Getty Images

    Jogador de alto nível

    Mas não deixe que as discussões sobre a experiência de Kirby desviem a atenção da ameaça muito real que ela ainda representa no campo. A jogadora de 32 anos tem estado em excelente forma durante toda a temporada, a tal ponto que, segundo relatos, o gigante italiano Juventus tentou contratá-la na janela de transferências de janeiro.

    Felizmente para o Brighton, o ícone da Inglaterra não foi a lugar nenhum, e sua contribuição desde o início do ano, em particular, tem sido impressionante. Quando o Seagulls surpreendeu o Arsenal nas quartas de final da FA Cup, ela deu assistência para os dois gols na vitória por 2 a 0. Ao derrotar o Man City, líder isolado da WSL, no mês passado, ela deu assistência para mais dois gols em uma partida emocionante que terminou em 3 a 2.

    Tendo marcado gols contra os dois clubes de Manchester na primeira metade da temporada, o fato de tantas de suas contribuições mais notáveis terem ocorrido nos jogos mais importantes diz muito sobre Kirby. É uma tendência que tanto ela quanto o Brighton esperam que continue neste fim de semana.

  • Bex Rayner Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Mais uma vitória para Wembley

    Kirby foi a grande contratação do Seagulls no verão passado, mas ela não é, de forma alguma, a única ameaça nesta equipe muito bem montada. O clube fez um bom trabalho de olheiros para recrutar jogadoras que se encaixassem no estilo de Vidosic, com nomes como Jelena Cankovic e Kiko Seike se destacando no ataque, enquanto a capacidade de atrair uma jogadora de primeira linha como a goleira da seleção nigeriana Chiamaka Nnadozie, por exemplo, é mais um indício de quão atraente é este projeto.

    Mas, compreensivelmente, grande parte da atenção estará voltada para a ex-Lioness neste fim de semana, enquanto o Brighton busca aventurar-se em novos territórios. Quando Vidosic falou sobre querer conquistar títulos no início deste ano, ele destacou a importância de Kirby para ajudar este grupo a dar esse passo, e quando ela chegou ao clube, a meio-campista estava ciente de seu papel em elevar os padrões a um nível que permitisse ao Brighton disputar troféus.

    “Às vezes as meninas talvez pensem que estou sendo um pouco dura com elas, mas é porque sei do que elas são capazes”, disse ela recentemente à Sky Sports. “Sei do que elas são capazes. Quero ajudá-las a sentir essa confiança e a seguir em frente para conquistar coisas incríveis.”

    Chegar à final da FA Cup certamente seria algo incrível. Nos últimos quatro jogos, o Brighton venceu o Arsenal e o Man City, esteve a poucos segundos de conquistar três pontos contra o Manchester United e, apesar de ter feito muitas alterações na escalação, conquistou mais um ponto valioso contra os Gunners no meio da semana. O ímpeto, portanto, está certamente crescendo.

    "Tivemos algumas atuações realmente boas durante toda a temporada, mas talvez não tenhamos obtido os resultados que merecemos", disse Kirby ao Argus após a vitória sobre o Man City. "Tudo está se encaixando em termos do estilo que queremos jogar, da maneira como jogamos e da cultura do grupo."

    Para que isso culmine em uma participação em Wembley, o que poderia levar Kirby a enfrentar seu ex-time, o Chelsea, seria um sonho: “Sempre digo às meninas que ir à final da FA Cup e jogar em Wembley é um dos melhores dias da vida de vocês. Do momento em que acordam até o fim do jogo, é simplesmente muito especial.”

    O Brighton está a apenas mais uma vitória de tornar isso realidade. Seria uma recompensa pelo investimento do clube e o resultado da grande harmonia alcançada pela combinação de Vidosic e seu estilo com um excelente trabalho de contratação e jogadoras talentosas que se comprometeram com suas ideias. De certa forma, Kirby representa tudo isso. Se as Seagulls quiserem garantir sua vaga na primeira final da FA Cup, ela certamente terá uma grande influência.

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