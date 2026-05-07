Fran Kirby: Ícone das Lionesses volta no tempo pelo Brighton, enquanto o Seagulls busca a glória na FA Cup

Kirby foi a grande contratação do Seagulls no verão passado, mas ela não é, de forma alguma, a única ameaça nesta equipe muito bem montada. O clube fez um bom trabalho de olheiros para recrutar jogadoras que se encaixassem no estilo de Vidosic, com nomes como Jelena Cankovic e Kiko Seike se destacando no ataque, enquanto a capacidade de atrair uma jogadora de primeira linha como a goleira da seleção nigeriana Chiamaka Nnadozie, por exemplo, é mais um indício de quão atraente é este projeto.

Mas, compreensivelmente, grande parte da atenção estará voltada para a ex-Lioness neste fim de semana, enquanto o Brighton busca aventurar-se em novos territórios. Quando Vidosic falou sobre querer conquistar títulos no início deste ano, ele destacou a importância de Kirby para ajudar este grupo a dar esse passo, e quando ela chegou ao clube, a meio-campista estava ciente de seu papel em elevar os padrões a um nível que permitisse ao Brighton disputar troféus.

“Às vezes as meninas talvez pensem que estou sendo um pouco dura com elas, mas é porque sei do que elas são capazes”, disse ela recentemente à Sky Sports. “Sei do que elas são capazes. Quero ajudá-las a sentir essa confiança e a seguir em frente para conquistar coisas incríveis.”

Chegar à final da FA Cup certamente seria algo incrível. Nos últimos quatro jogos, o Brighton venceu o Arsenal e o Man City, esteve a poucos segundos de conquistar três pontos contra o Manchester United e, apesar de ter feito muitas alterações na escalação, conquistou mais um ponto valioso contra os Gunners no meio da semana. O ímpeto, portanto, está certamente crescendo.

"Tivemos algumas atuações realmente boas durante toda a temporada, mas talvez não tenhamos obtido os resultados que merecemos", disse Kirby ao Argus após a vitória sobre o Man City. "Tudo está se encaixando em termos do estilo que queremos jogar, da maneira como jogamos e da cultura do grupo."

Para que isso culmine em uma participação em Wembley, o que poderia levar Kirby a enfrentar seu ex-time, o Chelsea, seria um sonho: “Sempre digo às meninas que ir à final da FA Cup e jogar em Wembley é um dos melhores dias da vida de vocês. Do momento em que acordam até o fim do jogo, é simplesmente muito especial.”

O Brighton está a apenas mais uma vitória de tornar isso realidade. Seria uma recompensa pelo investimento do clube e o resultado da grande harmonia alcançada pela combinação de Vidosic e seu estilo com um excelente trabalho de contratação e jogadoras talentosas que se comprometeram com suas ideias. De certa forma, Kirby representa tudo isso. Se as Seagulls quiserem garantir sua vaga na primeira final da FA Cup, ela certamente terá uma grande influência.