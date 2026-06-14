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Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Fora do Bernabéu... O Real Madrid protege seu tesouro das artimanhas do Barcelona

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Acordo tripartite aproxima jovem estrela da Premier League

O Real Madrid conseguiu garantir o futuro de uma de suas promessas, após rumores recentes de que seu rival, o Barcelona, estaria interessado em contratá-lo, devido ao seu excelente desempenho fora do Bernabéu.

Trata-se do jovem ponta Victor Muñoz, que deixou o time do Castilla no verão passado para se juntar ao Osasuna, que o contratou por cinco anos.

O jornal “AS” informou que o Real Madrid não abriu mão do jogador de vez, graças a uma cláusula de revenda no valor de cerca de 10 milhões de euros.

  • Especulações sobre o Barcelona

    José Félix Díaz, diretor editorial do jornal AS, explicou a posição do Real Madrid sobre o futuro de Víctor Muñoz, afirmando: “O Real Madrid conseguiu manter a opção de recompra por uma temporada no acordo tripartite que está prestes a ser concluído entre o Osasuna, o Newcastle e Victor Muñoz, o que desmascara todos aqueles que afirmavam que tudo não passava de um passo preparatório para a transferência do atacante para o Barcelona”.

    E acrescentou: “O Real Madrid nunca se opôs à transferência, especialmente porque foi uma decisão tomada pelo Osasuna e pelo próprio jogador, sobretudo depois que o clube madrilenho decidiu não exercer a opção de recompra nem o direito de preferência. No entanto, chegou a esse ponto antecipando o que se esperava, que é a estreia definitiva do veloz jogador na Premier League.” 

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    E acrescentou: “Se há algo claro para o jogador que disputará a Copa do Mundo de 2026 com a seleção espanhola, é seu desejo de ter uma oportunidade de jogar e minutos em seu próximo destino, o que parece ter encontrado em Newcastle. Essa era sua única preocupação depois que o Real Madrid decidiu deixar a decisão a cargo de seu agente, Juanma López, e do próprio jogador.”

    O Manchester United e o Liverpool, além de alguns times da Premier League, demonstraram interesse pelo jogador, mas a ideia de se juntar ao Newcastle sempre foi a mais forte.

    • Publicidade

  • O desejo do Barcelona de evitar o confronto com o Real Madrid

    Ele acrescentou: “O Barcelona foi o outro clube que sondou a possibilidade de contratar Victor Muñoz. Na verdade, o Barcelona foi o primeiro a perguntar sobre sua situação, mas ficou bem claro para o jogador e seu agente que eles não tinham a intenção de entrar em disputa com o Real Madrid, clube no qual ele confiou para treiná-lo e lançá-lo em sua trajetória rumo à elite, o que foi um fator fundamental para o sucesso que ele alcançou no Osasuna”.

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    E continuou: “O controle da situação estava nas mãos da diretoria do clube madrilenho graças ao direito de recompra e à opção de compra, que constituíram a base do acordo com o Osasuna no verão de 2025. A questão do pagamento do valor da cláusula nunca foi levantada durante esses dois meses em que o futuro do jogador gerou especulações”.

  • Nova tentativa... O Osasuna está de olho nos jogadores do Real Madrid

    O jornalista espanhol afirmou: “O clube Osasuna, liderado por (o diretor esportivo) Braulio Vázquez, volta a voltar suas atenções para Valdebebas para contratar mais jovens talentos da Castela.

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    Ele confirmou que “o Osasuna está competindo com o Cumo pela contratação do jovem meio-campista César Palacios, enquanto também se interessa pelo zagueiro Valdibenas. Essas são duas das opções que estão sendo analisadas após o sucesso da contratação de Víctor Muñoz, já que se espera que o clube triplique, em um ano, o valor pago ao Real Madrid pela contratação do jovem ponta, que foi de cinco milhões de euros”.