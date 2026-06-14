Fora do Bernabéu... O Real Madrid protege seu tesouro das artimanhas do Barcelona

José Félix Díaz, diretor editorial do jornal AS, explicou a posição do Real Madrid sobre o futuro de Víctor Muñoz, afirmando: “O Real Madrid conseguiu manter a opção de recompra por uma temporada no acordo tripartite que está prestes a ser concluído entre o Osasuna, o Newcastle e Victor Muñoz, o que desmascara todos aqueles que afirmavam que tudo não passava de um passo preparatório para a transferência do atacante para o Barcelona”.

E acrescentou: “O Real Madrid nunca se opôs à transferência, especialmente porque foi uma decisão tomada pelo Osasuna e pelo próprio jogador, sobretudo depois que o clube madrilenho decidiu não exercer a opção de recompra nem o direito de preferência. No entanto, chegou a esse ponto antecipando o que se esperava, que é a estreia definitiva do veloz jogador na Premier League.”

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E acrescentou: “Se há algo claro para o jogador que disputará a Copa do Mundo de 2026 com a seleção espanhola, é seu desejo de ter uma oportunidade de jogar e minutos em seu próximo destino, o que parece ter encontrado em Newcastle. Essa era sua única preocupação depois que o Real Madrid decidiu deixar a decisão a cargo de seu agente, Juanma López, e do próprio jogador.”

O Manchester United e o Liverpool, além de alguns times da Premier League, demonstraram interesse pelo jogador, mas a ideia de se juntar ao Newcastle sempre foi a mais forte.