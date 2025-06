Foco na ponta esquerda e lista de dispensas: o que o Barcelona deve fazer na janela de transferências

O clube blaugrana pode ter dominado a Espanha em 2024/25, mas os próximos meses reservam drama no quesito financeiro

A final da Champions League de 2025 foi uma experiência confusa para os torcedores do Barcelona. Alguns rapidamente celebraram a conquista de Luis Enrique, ex-treinador e ídolo do clube, que levou o Paris Saint-Germain ao título em Munique, em uma noite carregada de emoção.

Outros, no entanto, ainda tentavam entender como o Barça havia sido eliminado por uma Inter de Milão atropelada por Désiré Doué e companhia. A derrota por 5 a 0 apenas aumentou a frustração dos catalães por terem ficado do lado errado de uma semifinal maluca, que terminou 7 a 6 para os envelhecidos nerazzurri.

Ainda assim, embora a ascensão repentina do PSG ao topo do futebol europeu não seja um bom presságio para o Barcelona – nem para qualquer outra equipe, considerando a juventude do elenco de Luis Enrique –, ainda há mais por vir do formidável time bicampeão de Hansi Flick.

Quando a temporada 2024/25 começou, poucos especialistas apostavam em uma campanha tão bem-sucedida de um clube ainda afundado em problemas financeiros. Mas o Barça superou as expectativas, vencendo o arquirrival Real Madrid quatro vezes no caminho para conquistar tanto LaLiga quanto a Copa do Rei. O fato de o feito ter sido alcançado com uma base formada por jogadores de La Masia tornou o duplo triunfo ainda mais saboroso.

Mais animador ainda é o fato de que, apesar de todos os problemas econômicos — que podem até resultar em sanções da UEFA —, o Barça parece estar em posição de fazer algumas contratações relevantes nesta janela do meio do ano.

Pensando nisso, a GOAL destaca as prioridades do clube catalão, tanto em termos de reforços quanto de possíveis saídas, antes do início da próxima temporada: