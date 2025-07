Fluminense paga o preço por ter ido longe no Mundial de Clubes em retorno do Brasileirão

Com calendário apertado, elenco desgastado e sem Jhon Arias, Tricolor carioca amarga sequência de derrotas no retorno ao Brasileirão

A participação histórica do Fluminense no novo formato do Mundial de Clubes — com direito à semifinal contra o Chelsea — rendeu prestígio, cifras milionárias e reconhecimento internacional. Mas, na volta ao Campeonato Brasileiro, o time tem enfrentado a dura realidade de um calendário implacável. Desde o retorno da competição nacional, o Tricolor acumula três derrotas consecutivas no Maracanã: 2 a 0 para o Cruzeiro, 1 a 0 para o Flamengo e, mais recentemente, 2 a 1 para o Palmeiras.

O clube foi o brasileiro que chegou mais longe no torneio da Fifa, superando adversários como Al Hilal e Inter de Milão, e avançando em um grupo com o Borussia Dortmund. No entanto, o desempenho de destaque internacional cobra seu preço no cenário doméstico. Além do desgaste físico evidente, o Fluminense também precisou lidar com a saída de seu principal jogador: o colombiano Jhon Arias, vendido ao Wolverhampton por 22 milhões de euros.