Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam, nesta quinta-feira (22), pela 12ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino de 2025. O jogo será no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, e não teve transmissão ao vivo confirmada (clique aqui e confira a programação diária dos jogos).

O Fluminense tenta reencontrar a consistência no Brasileirão Sub-20 após um início irregular. Com três vitórias, dois empates e cinco derrotas, os Meninos de Xerém vêm de uma dura derrota no clássico contra o Botafogo e buscam reagir diante da torcida. O time ocupa a 15ª colocação com 11 pontos.

O Grêmio chega pressionado pela má fase no nacional, onde amarga a vice-lanterna com apenas oito pontos. São três derrotas seguidas na competição, todas contra equipes paulistas, o que acende o sinal de alerta. Apesar da fase ruim no Brasileirão, o time vem de vitória no Estadual sobre o Brasil de Farroupilha e tenta usar esse resultado como combustível para virar a chave diante do Fluminense.