Fluminense “amassou” o Borussia Dortmund tanto assim no Mundial de Clubes? Veja a comparação com outros times europeus que enfrentaram os alemães

Equipe tricolor teve, nos Estados Unidos, números parecidos ao do Bayern em empate no SIgnal Iduna Park nesta temporada

Apesar do empate sem gols em sua estreia no Mundial de Clubes de 2025, o torcedor do Fluminense deixou o famoso MetLife Stadium, em Nova Jersey, com motivos para se orgulhar. A equipe tricolor foi amplamente superior ao famoso time alemão, que reconheceu a superioridade dos cariocas em diversas entrevistas pós-jogo.

A exibição do Fluminense fez aumentar um debate que marcou a primeira rodada deste novo Mundial: o de que a distância entre os sul-americanos para times europeus, especialmente aqueles que não são os badalados superclubes, não é tão grande quanto muitos imaginavam.