Florian Wirtz e Xavi Simons vão entrar na lista? As oito piores contratações que foram da Bundesliga à Premier League

O debate sobre como os jogadores da Bundesliga se adaptam à Premier League voltou à tona neste início de temporada. Florian Wirtz e Xavi Simons, que brilharam na Alemanha no ano passado, têm enfrentado dificuldades em seus novos clubes, Liverpool e Tottenham. Juntos, eles somaram 40 participações em gols na última temporada, mas agora, somando 17 jogos na Inglaterra, conseguiram apenas uma assistência — mesmo após custarem quase 170 milhões de libras (R$ 1,19 bilhão).

No Liverpool, Wirtz ainda não encontrou um papel que se encaixe bem no esquema de Arne Slot e, por isso, já foi para o banco algumas vezes. Simons vive situação parecida: no último fim de semana, foi substituído diante do Chelsea mesmo tendo começado o jogo no banco.

As dúvidas também cercam nomes como Benjamin Sesko, Jamie Gittens e Jeremie Frimpong, recém-chegados da Bundesliga. Embora alguns jogadores tenham feito sucesso após essa transição — como Erling Haaland —, há cada vez mais exemplos de contratações que decepcionaram. O número de casos mal-sucedidos começa a levantar questionamentos entre torcedores sobre a real confiabilidade de buscar reforços no futebol alemão.

A seguir, a GOAL relembra algumas das transferências mais decepcionantes de jogadores que vieram da Bundesliga para a Premier League nos últimos anos.