Flamengo vê Matheus Gonçalves se desvalorizando e vai avaliar ofertas nesta janela de transferências

Meio-campista é pouco utilizado pelo técnico Tite e estafe vê saída como melhor solução neste mercado

Se no início do ano o Flamengo via Matheus Gonçalves com potencial para ser a próxima grande venda do clube, hoje , quase sete meses depois, diretoria e estafe do atleta de 18 anos entendem que o meio-campista está se desvalorizando no mercado e procuram uma solução já nesta janela de transferências.

Pouco utilizado por Tite, Matheus Gonçalves soma pouquíssimos minutos em campo nesta temporada e não vem ganhando espaço nem mesmo com o time recheado de desfalques. Diante do Juventude, por exemplo, Matheus Bachi, destacou que o Rubro-Negro tinha 10 atletas do elenco fora da partida e, mesmo assim, o jovem não foi utilizado.