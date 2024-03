Flamengo vai pagar R$ 37,5 milhões ao Red Bull Bragantino por Léo Ortiz: veja os detalhes

Zagueiro vai assinar contrato com o time carioca até dezembro de 2028

O Flamengo encaminhou um acordo com o Red Bull Bragantino pela compra de Leo Órtiz, conforme trouxe a GOAL.O Rubro-Negro vai pagar 7 milhões de euros fixos (R$ cerca de 37,5 milhões na cotação atual), mais 1,5 milhão de euros em bônus (R$ R$ 8 milhões).

O Red Bull Bragantino tenta convencer Léo Ortiz de entrar em campo nos jogos contra o Botafogo, pela pré-Libertadores, nos dias 6 e 13 de março. O zagueiro, no entanto, alega que não tem cabeça para isso e quer desembarcar logo no Rio de Janeiro como atleta do rubro-negro.

