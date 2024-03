Flamengo de Tite tem time para ganhar tudo: de defesa forte a ataque muito acima da média do Brasil

Ainda estamos só nos estaduais, mas equipe rubro-negra já vem criando expectativa de um 2024 histórico

Já houve tempo em que uma temporada horrível do Flamengo poderia terminar com alívio de fuga de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os anos de 2005, 2010, 2012 e 2015 talvez sejam os melhores exemplos: todas elas terminaram sem títulos, longe do topo da tabela no Brasileirão e sem o time chegar ao menos até uma semifinal de um mata-mata importante. Em 2023, os rubro-negros começaram sonhando com título Mundial e – pela primeira vez desde 2018 – não conquistaram nenhuma taça.

Quer ver jogos do Carioca ao vivo? Clique aqui e experimente o UOL Play

Mais artigos abaixo

Mas apesar das grandes decepções na final do Campeonato Carioca, com derrota de virada e por goleada contra o Fluminense, e da surpreendente eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Olímpia, o mais recente annus horribilis rubro-negro teve um quase título de Copa do Brasil (derrota para o São Paulo, em jogo bem disputado na grande final) e até um flerte com o título brasileiro na reta final da competição. Ou seja: muito diferente daqueles 2005, 2010, 2012 e 2015.

A partir de 2019, o Flamengo passou a ser o time dos bilhões em reais arrecadados, com um poder financeiro incomparável no mercado brasileiro e sul-americano. E aí a consequência é óbvia: contrata facilmente os melhores jogadores, monta os melhores times e conquista os principais campeonatos. E este ciclo vai se retroalimentando. Dentro da pirâmide continental, nos últimos anos os rubro-negros conquistaram, repetidas vezes, tudo o que é possível. As campanhas de 2019 e 2022, com dobradinhas envolvendo Libertadores e Brasileirão ou Copa do Brasil, foram as mais marcantes. Agora em 2024, é possível sonhar em repetir ou até superar tais temporadas.