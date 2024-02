Diretoria busca por um zagueiro e um ponta que atue pela direita

Com Nicolás De La Cruz e Matías Viña como os primeiros reforços do elenco para 2024, o Flamengo segue no mercado da bola em busca de pelo menos mais dois atletas.

Segundo sabe a GOAL, a diretoria ainda espera contratar um zagueiro e um ponta que atue pelo lado direito do campo. Essas são as posições definidas como prioritárias pelo técnico Tite.