Flamengo “recalcula rota” e deve buscar substituto em caso de saída de Thiago Maia

Rubro-Negro avalia alternativas para possibilidade de perder meio-campista para 2024

No mercado da bola em busca de reforços, o Flamengo priorizava a zaga e a ponta direita a pedido do técnico Tite. No entanto, ao longo das últimas semanas, o rubro-negro “recalculou a rota” e substituiu o ponta por um meio-campista na lista das prioridades.

Segundo sabe a GOAL, a diretoria está no mercado da bola avaliando nomes para substituir o volante de 26 anos que deseja se transferir para o Internacional. O Colorado, inclusive, acenou com uma nova oferta e aguarda uma resposta do Flamengo ainda nesta sexta-feira (16).