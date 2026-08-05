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Luis Felipe Gonçalves

Flamengo dá passo decisivo por Luiz Henrique e negocia diretamente com o Zenit

Mercado da bola
Flamengo
L. Henrique
Zenit St. Petersburg

Rubro-Negro intensifica tratativas com clube russo, prepara oferta milionária e já tem sinal verde do atacante para retornar ao futebol brasileiro

O Flamengo intensificou a busca por Luiz Henrique e colocou o atacante do Zenit como prioridade no mercado. Após as dificuldades para fechar a contratação de Thiago Almada, a diretoria rubro-negra acelerou as conversas com o clube russo e trabalha para concretizar uma das maiores negociações de sua história.

A proposta preparada pelo Flamengo gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) previstos em bônus por metas esportivas. O valor representa um salto significativo em relação à primeira investida, quando o clube ofereceu 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atacante.

Além do avanço com o Zenit, o Flamengo já recebeu o aval de Luiz Henrique. O atacante aprovou o projeto esportivo apresentado e aceitou as condições salariais oferecidas, que o colocariam entre os jogadores mais bem remunerados do elenco rubro-negro.

Caso a transferência seja concluída, Luiz Henrique ficará atrás apenas de Lucas Paquetá entre as contratações mais caras da história do clube.

A negociação, porém, ainda depende de um acordo definitivo com o Zenit. Os russos pediam inicialmente cerca de 30 milhões de euros pela liberação do atacante e chegaram a cogitar reduzir esse valor mediante a inclusão de atletas na operação. O Flamengo, entretanto, trabalha para estruturar o pagamento de forma parcelada, utilizando uma engenharia financeira semelhante à adotada em outras negociações recentes.

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  • imago-sport-1080160628.jpgIcon Sportswire

    Almada de olho na negociação

    O avanço por Luiz Henrique acontece enquanto o Flamengo ainda aguarda uma definição sobre Thiago Almada. A diretoria mantém conversas pelo meia argentino, mas reconhece que a contratação dos dois jogadores na mesma janela é considerada improvável.

    O principal motivo é financeiro. Depois do investimento realizado para contratar Lucas Paquetá, o clube entende que dificilmente conseguirá suportar duas operações desse porte ao mesmo tempo. Assim, a tendência é concentrar esforços naquele que apresentar condições mais favoráveis para um desfecho positivo.

    Enquanto Almada ainda avalia o futuro ao lado da família, Luiz Henrique demonstra interesse em retornar ao futebol brasileiro. Segundo a ESPN, o atacante acredita que atuar novamente no país pode aumentar sua visibilidade no novo ciclo da seleção brasileira visando à Copa do Mundo de 2030.

    Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique passou pelo Real Betis antes de voltar ao Brasil para defender o Botafogo, onde foi peça importante na campanha do título da Libertadores. Em seguida, acabou negociado com o Zenit.

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    Cenários diferentes

    Embora as negociações aconteçam paralelamente, o Flamengo enxerga diferenças importantes entre os dois casos.

    No caso de Almada, a maior resistência está no aspecto familiar. Pessoas próximas ao meia preferem um retorno à Argentina, fator que tem pesado na demora por uma resposta definitiva ao clube carioca.

    Com Luiz Henrique, o cenário é diferente. Brasileiro e identificado com o futebol carioca, o atacante vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao Rio de Janeiro. A família também aprova o retorno ao país, o que facilita as conversas e aumenta o otimismo da diretoria rubro-negra.

  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Conversa com Paquetá

    Dentro do elenco, Luiz Henrique também conta com defensores. Durante a Copa do Mundo, Lucas Paquetá revelou que conversou com o atacante sobre uma possível transferência para o Flamengo.

    "Obviamente a gente acompanha essas especulações. Queremos sempre grandes jogadores com a gente. Eu brinquei com o Luiz, porque admiro muito o futebol dele. É um grande atleta, um grande jogador. Agora cabe ao clube fazer o que tiver que fazer. Se vier, será muito bem-vindo", afirmou o meia.

    Com o mercado entrando em sua reta decisiva, o Flamengo trabalha para concluir a negociação nos próximos dias e ganhar uma nova alternativa ofensiva para a sequência da temporada. A expectativa é resolver a situação antes do fechamento da janela, permitindo que Luiz Henrique esteja à disposição de Leonardo Jardim o quanto antes.

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