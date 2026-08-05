Flamengo dá passo decisivo por Luiz Henrique e negocia diretamente com o Zenit

O Flamengo intensificou a busca por Luiz Henrique e colocou o atacante do Zenit como prioridade no mercado. Após as dificuldades para fechar a contratação de Thiago Almada, a diretoria rubro-negra acelerou as conversas com o clube russo e trabalha para concretizar uma das maiores negociações de sua história.

A proposta preparada pelo Flamengo gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) previstos em bônus por metas esportivas. O valor representa um salto significativo em relação à primeira investida, quando o clube ofereceu 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atacante.

Além do avanço com o Zenit, o Flamengo já recebeu o aval de Luiz Henrique. O atacante aprovou o projeto esportivo apresentado e aceitou as condições salariais oferecidas, que o colocariam entre os jogadores mais bem remunerados do elenco rubro-negro.

Caso a transferência seja concluída, Luiz Henrique ficará atrás apenas de Lucas Paquetá entre as contratações mais caras da história do clube.

A negociação, porém, ainda depende de um acordo definitivo com o Zenit. Os russos pediam inicialmente cerca de 30 milhões de euros pela liberação do atacante e chegaram a cogitar reduzir esse valor mediante a inclusão de atletas na operação. O Flamengo, entretanto, trabalha para estruturar o pagamento de forma parcelada, utilizando uma engenharia financeira semelhante à adotada em outras negociações recentes.