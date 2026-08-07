Flamengo muda postura e coloca freio em negociação por Luiz Henrique

A negociação por Luiz Henrique sofreu uma reviravolta importante nas últimas horas. Depois de o Flamengo avançar nas conversas com o Zenit e com o estafe do atacante, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, decidiu frear a operação diante dos valores exigidos pelo clube russo.

O Flamengo havia costurado uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões) fixos, além de outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus. O acordo foi conduzido pelo diretor de futebol José Boto, que recebeu sinalizações positivas tanto do Zenit quanto do jogador.

Bap, porém, não autorizou a conclusão do negócio nesses termos. O presidente entende que o clube não deve ultrapassar o limite estabelecido no planejamento financeiro e considera que o investimento precisa ficar próximo do que havia sido oferecido por Thiago Almada, entre 20 e 25 milhões de euros.

A proposta por Luiz Henrique ainda não foi formalizada em documento. O Flamengo primeiro busca chegar a um entendimento com o Zenit sobre valores e condições para, só depois, apresentar a oferta oficial.

Os russos aceitaram flexibilizar a forma de pagamento e chegaram aos três anos desejados pelo Flamengo. O ponto que segue sem acordo é o valor total da operação, que o Zenit pretende manter próximo dos 35 milhões de euros.

Outro fator que pesa nas conversas é a quantidade de empresários envolvidos. São dois representantes ligados ao Flamengo e outros dois intermediários na operação. Diante desse cenário, Bap determinou que Boto não avance além dos valores previamente aprovados pelo orçamento.

Internamente, havia confiança de que o negócio seria concluído. A ponto de o Flamengo já discutir possibilidades para o anúncio do atacante. Agora, entretanto, a negociação está paralisada.