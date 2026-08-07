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Luis Felipe Gonçalves

Flamengo muda postura e coloca freio em negociação por Luiz Henrique

Mercado da bola
L. Henrique
Flamengo
Zenit St. Petersburg
L. Jardim

Rubro-Negro pretende não fazer loucuras financeiras, e negócio pelo atacante pode virar novela

A negociação por Luiz Henrique sofreu uma reviravolta importante nas últimas horas. Depois de o Flamengo avançar nas conversas com o Zenit e com o estafe do atacante, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, decidiu frear a operação diante dos valores exigidos pelo clube russo.

O Flamengo havia costurado uma proposta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 177 milhões) fixos, além de outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus. O acordo foi conduzido pelo diretor de futebol José Boto, que recebeu sinalizações positivas tanto do Zenit quanto do jogador.

Bap, porém, não autorizou a conclusão do negócio nesses termos. O presidente entende que o clube não deve ultrapassar o limite estabelecido no planejamento financeiro e considera que o investimento precisa ficar próximo do que havia sido oferecido por Thiago Almada, entre 20 e 25 milhões de euros.

A proposta por Luiz Henrique ainda não foi formalizada em documento. O Flamengo primeiro busca chegar a um entendimento com o Zenit sobre valores e condições para, só depois, apresentar a oferta oficial.

Os russos aceitaram flexibilizar a forma de pagamento e chegaram aos três anos desejados pelo Flamengo. O ponto que segue sem acordo é o valor total da operação, que o Zenit pretende manter próximo dos 35 milhões de euros.

Outro fator que pesa nas conversas é a quantidade de empresários envolvidos. São dois representantes ligados ao Flamengo e outros dois intermediários na operação. Diante desse cenário, Bap determinou que Boto não avance além dos valores previamente aprovados pelo orçamento.

Internamente, havia confiança de que o negócio seria concluído. A ponto de o Flamengo já discutir possibilidades para o anúncio do atacante. Agora, entretanto, a negociação está paralisada.

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  • imago-sport-13362028.jpgFotoarena

    Presidente agindo na negociação

    Bap assumiu diretamente as tratativas e deixou claro que o Flamengo não pretende fazer uma "loucura" financeira para atender às exigências do Zenit.

    O salário oferecido a Luiz Henrique também é um ponto de atenção. O atacante receberia vencimentos entre os maiores do elenco rubro-negro, o que aumenta o impacto da operação na folha salarial.

    A atual proposta é a segunda tentativa do Flamengo pelo jogador. Na primeira, o clube carioca ofereceu 20 milhões de euros (R$ 118 milhões) por 60% dos direitos econômicos, mas os russos recusaram.

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    Sonho por atacante continua

    Apesar do impasse, Luiz Henrique continua sendo um desejo antigo do Flamengo.

    Antes mesmo de o Botafogo contratar o atacante, representantes do clube carioca chegaram a recebê-lo na Espanha. O jogador gostou do projeto apresentado pela gestão Rodolfo Landim, mas, naquele momento, o Flamengo não tinha condições financeiras para concluir a contratação.

    O interesse voltou a ganhar força após o Zenit ser procurado pelo Botafogo em uma tentativa de negociação envolvendo Danilo. O movimento despertou a atenção de outros clubes brasileiros, e o Flamengo retomou as conversas.

    Luiz Henrique, por sua vez, deu sinal positivo ao projeto rubro-negro, o que facilitou o avanço das tratativas.

    A contratação também ganhou força depois que o Flamengo percebeu que a negociação por Thiago Almada não teria desfecho rápido. José Boto chegou a viajar à Argentina para tentar destravar o acordo, mas o meia acabou optando pelo retorno ao futebol argentino para defender o River Plate.

    As duas posições são consideradas prioritárias por Leonardo Jardim: um meio-campista e um ponta. A evolução de Samuel Lino atuando como camisa 10 abriu espaço para o Flamengo mudar a estratégia no mercado e concentrar esforços em Luiz Henrique.

    Outro ponto favorável é a condição física. O atacante foi titular pelo Zenit nesta quarta-feira e chegaria ao Flamengo em ritmo de competição. Almada, por outro lado, estava de férias e precisaria de um período maior de preparação.

  • imago-sport-1077650345.jpgArtur Stabulnieks

    Sem prazo para a Libertadores

    Apesar da proximidade do prazo de inscrição para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não trata a competição como um limite para fechar a contratação.

    O prazo para alterações na lista de inscritos para as oitavas termina nesta sexta-feira (7), e a tendência é que o atacante não esteja entre os novos nomes relacionados para o duelo contra o Cruzeiro, caso o negócio seja concretizado.

    A gestão Bap já realizou investimentos significativos em direitos econômicos, luvas e intermediações para contratar e manter jogadores. O montante chegou à marca de R$ 1 bilhão, sem considerar os salários.

    Luiz Henrique tem 25 anos e contrato com o Zenit até 2028. Revelado pelo Fluminense, passou pelo Betis, da Espanha, antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Botafogo em 2024.

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