Flamengo x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Rubro-Negras miram o G8, enquanto as Esmeraldas tentam se afastar da zona de rebaixamento; duelo terá transmissão em TV aberta

Flamengo e Juventude se enfrentam neste sábado (26), às 21h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. O jogo será no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo em sinal aberto pela TV Brasil (clique aqui e confira a programação dos jogos do dia).

Nono colocado na tabela, com duas vitórias em seis jogos, o Flamengo entra em campo buscando repetir o desempenho da última quarta-feira (23), quando conquistou o bicampeonato da Copa Rio Feminina ao vencer o Fluminense por 2 a 1. No Brasileirão, porém, o Rubro-Negro vem de derrota por 2 a 0 para o RB Bragantino e precisa vencer para entrar no G8.

O Juventude não vive a campanha ideal no campeonato e soma apenas uma vitória até aqui — justamente sobre o Bragantino, por 1 a 0, na penúltima rodada. Na rodada anterior, as Gurias Jaconeras empataram em 1 a 1 com o Real Brasília, fora de casa, e ocupam a 13ª colocação, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.