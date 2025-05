Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17

Equipes sub-17 estreiam, nesta quarta-feira (14), pelo Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Flamengo e Grêmio se enfrentam na tarde desa quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro sub-17 2025. A partida não teve transmissão oficial divulgada. (veja a programação completa aqui).

O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro Sub-17 embalado pela boa campanha no Carioca, onde garantiu vaga no mata-mata com a vice-liderança da primeira fase. Foram 22 pontos conquistados em nove jogos, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Agora, o Rubro-Negro mira um início sólido no cenário nacional para confirmar o bom momento da categoria.

Mais artigos abaixo

O Grêmio chega ao Brasileiro Sub-17 em ritmo forte após largar com cinco vitórias em cinco jogos no Gauchão, desempenho que lhe garantiu a liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento. A equipe tricolor quer manter a consistência agora diante de adversários de todo o país, começando por um teste de peso contra o Flamengo logo na estreia.