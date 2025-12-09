Flamengo é favorito na Copa Intercontinental, mas histórico contra Cruz Azul e times mexicanos não é dos melhores

O retrospecto, embora antigo, ajuda a explicar por que o Cruz Azul costuma ser tratado como um adversário indigesto. O Flamengo enfrentou os mexicanos três vezes e não venceu nenhuma, sempre em duelos marcados por intensidade, jogo físico e noites em que o Rubro-Negro encontrou mais resistência do que previa. Mas esse peso histórico ganha outra camada quando se observa o momento atual do clube.

Hoje, o Cruz Azul é um dos símbolos da reestruturação milionária do futebol mexicano. O time investiu cerca de R$ 308 milhões em reforços na última temporada e montou um elenco avaliado em mais de 82 milhões de euros — o segundo mais valioso do país, atrás apenas do América. Trata-se de uma operação financiada por uma gigante do setor de cimento, que administra o clube com um nível de profissionalização que precede boa parte das ligas do continente.

Esse ambiente não é isolado. A Liga MX atravessa um ciclo de expansão raro nas Américas, sustentado por empresas privadas, forte presença de investidores dos Estados Unidos e uma audiência crescente entre latinos que vivem fora do país. Não à toa, o México é o grande campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, com 40 títulos, e tem visto clubes como Querétaro e Pachuca atraírem capital internacional de forma contínua. É um mercado rico, organizado e competitivo — e é dentro dele que o Cruz Azul tenta protagonismo.

O clube chega ao Mundial da Fifa inspirado pelo exemplo recente do Pachuca, que eliminou o Botafogo no Derby das Américas em 2024, e apoiado por um elenco renovado. As três contratações mais caras da história azulcrema aconteceram justamente nas últimas temporadas, incluindo os mais de 10 milhões de euros pagos por Orozco e Paradela.

Na comparação direta, o Flamengo ainda tem um plantel superior — avaliado em quase 192 milhões de euros —, mas enfrenta um adversário muito distante daquele que encontrou nos anos 1980. O Cruz Azul de hoje é um produto de um futebol modernizado, que movimenta cifras milionárias e que chega à Copa Intercontinental com estrutura, investimento e a ambição de transformar o que antes era apenas um incômodo histórico em ameaça real.