Flamengo encaminha renovação de Igor Jesus até dezembro de 2027

Meio-campista tem tratativas avançadas por assinar contrato de quatro temporadas com o Rubro-Negro

O Flamengo está perto de acertar a renovação do meio-campista Igor Jesus, como soube a GOAL. Os cariocas têm conversas adiantadas para acertar a permanência do atleta de 20 anos até 31 de dezembro de 2027.

As tratativas estão avançadas para que o volante, utilizado pelo técnico Tite em três partidas nesta temporada, assine o novo compromisso no Ninho do Urubu. A permanência do jovem é um desejo do departamento de futebol carioca.

Igor Jesus já deu sinal positivo para a renovação, que vai culminar também na valorização do jovem de 20 anos. A expectativa é que o Flamengo anuncie o acordo em breve.

