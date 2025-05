Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), no Estádio da Gávea, pela 3ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

O Flamengo recebe o na tarde desta quarta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio da Gávea, no RIo de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

O Flamengo vive um início turbulento no Brasileirão e ainda busca a primeira vitória. Com duas derrotas em sequência - a primeira em casa para o Grêmio e a segunda com goleada sofrida diante do Cruzeiro -, o time rubro-negro amarga a lanterna do campeonato, com sete gols sofridos e apenas três marcados.

O Athletico-PR também alternou emoções nas primeiras rodadas. Venceu o Internacional na estreia, mas foi superado pelo Santos logo depois, resultado que encerrou uma sequência de oito jogos sem perder. Com três gols feitos e três sofridos até aqui, o Furacão chega ao Rio querendo explorar o momento instável do rival para voltar a pontuar.