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Independiente Del Valle v Flamengo - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Flamengo se aproxima de vaga na semifinal da Libertadores e provoca o Palmeiras

Flamengo
Palmeiras
Independiente del Valle x Flamengo
Copa Libertadores

Perfil do clube nas redes sociais publicou provocação após vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, do Equador

O Flamengo aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (10), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, para provocar Abel Ferreira nas redes sociais

Pouco depois do triunfo no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Rubro-Negro publicou uma mensagem em referência a uma declaração recente do técnico do Palmeiras. Após o empate com o Botafogo pelo Brasileirão, Abel afirmou que o clube paulista nunca havia festejado tanto em um período tão curto quanto nos últimos quatro ou cinco anos.

A provocação aconteceu justamente após o Flamengo superar a altitude de Quito e construir uma vantagem importante para o confronto de volta.

Abel havia dito aos torcedores que aproveitassem o momento vivido pelo Palmeiras:

“Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos.”

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    Jardim comemora resultado

    Leonardo Jardim considerou a vitória um resultado importante, mas evitou tratar a classificação como encaminhada. O português reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Flamengo no primeiro tempo, especialmente por causa da altitude e da velocidade da bola.

    “Nós tivemos alguma dificuldade na primeira parte. Pelo jogo, pela altitude e pela velocidade da bola, mas principalmente pela dinâmica. O adversário conseguiu ter mais a bola, conseguiu fazer mais triangulações. E nós tivemos menos a bola. Sabíamos que ia ser um teste difícil.”

    O treinador explicou que esperava uma queda de intensidade do Independiente del Valle na segunda etapa e viu o Flamengo crescer com a maior posse de bola. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols da vitória.

    “Acabamos sendo superiores na segunda parte, fizemos os dois gols de forma justa. Demos um passo importante, não decisivo, na eliminatória.”

    Jardim, porém, já voltou a atenção para o Brasileirão. O Flamengo recebe o Corinthians no domingo (13), pela 27ª rodada, defendendo a liderança da competição.

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    Resultado importante na altitude

    O Flamengo teve dificuldades para controlar a partida no primeiro tempo e foi dominado pelo Independiente del Valle. A equipe equatoriana terminou os primeiros 45 minutos com 68% de posse de bola e dez finalizações, enquanto o Rubro-Negro não conseguiu finalizar.

    A melhor oportunidade veio aos 19 minutos, quando González acertou a trave de Rossi. O time carioca também teve problemas para dar sequência às jogadas quando recuperava a bola e encontrou dificuldades para controlar a velocidade dos passes.

    A postura mudou após o intervalo. Aos 13 minutos, Léo Ortiz levou perigo de cabeça e, dois minutos depois, o Flamengo abriu o placar.

    Jorginho encontrou Samuel Lino com um passe preciso, e o atacante serviu Bruno Henrique dentro da área. O camisa 27 finalizou para colocar o Rubro-Negro em vantagem.

    Aos 30 minutos, Léo Pereira ampliou de cabeça. Depois disso, o Flamengo passou a administrar o resultado, recuando e explorando os contra-ataques.

    O jogo de volta das quartas de final será na próxima quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Flamengo avança com qualquer empate ou vitória e pode até perder por um gol de diferença. Uma derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

    Antes disso, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians no domingo (13), às 17h30, pelo Brasileirão.

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