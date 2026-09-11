Flamengo se aproxima de vaga na semifinal da Libertadores e provoca o Palmeiras

O Flamengo aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (10), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, para provocar Abel Ferreira nas redes sociais

Pouco depois do triunfo no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Rubro-Negro publicou uma mensagem em referência a uma declaração recente do técnico do Palmeiras. Após o empate com o Botafogo pelo Brasileirão, Abel afirmou que o clube paulista nunca havia festejado tanto em um período tão curto quanto nos últimos quatro ou cinco anos.

A provocação aconteceu justamente após o Flamengo superar a altitude de Quito e construir uma vantagem importante para o confronto de volta.

Abel havia dito aos torcedores que aproveitassem o momento vivido pelo Palmeiras:

“Ao nosso torcedor, o que lhes digo é: estejam juntos, aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos.”