Flamengo apresenta à Caixa projeto de estádio e oficializa o sonho da “casa própria”

Rubro-Negro, vale ressaltar, ainda não apresentou proposta de compra pelo terreno do Gasômetro

O final de semana no Flamengo foi recheado de boas notícias para o torcedor. Além da vitória com autoridade no Fla-Flu, o clube Rubro-Negro deu um passo importante no sonho da “casa própria”.

Em reunião com Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, o mandatário do clube, Rodolfo Landim apresentou o projeto de construção do estádio. A informação foi trazida inicialmente pelo jornal “O Globo” e confirmada pela

Ainda segundo soube a GOAL, no encontro, Landim mostrou todos os detalhes do projeto que pretende construir no terreno do Gasômetro, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.